Ajay Devgn Career : "दो टांगों पर स्टंट करते-करते पता नहीं चला," अजय देवगन ने पूरे किए अपने करियर के 34 साल

अजय देवगन ने 34 साल के फिल्मी सफर को अनोखे वीडियो संदेश में याद किया
Nov 23, 2025, 06:12 AM
नई दिल्ली: एक्शन और रोमांस से भरी 'फूल और कांटे' अजय देवगन के करियर की पहली फिल्म थी, जो एक बड़ी हिट भी साबित हुई थी।

इस फिल्म के लिए अजय को बेस्ट न्यूकमर एक्टर के खिताब से नवाजा गया। देखते ही देखते आज एक्टर ने अपने करियर के 34 साल पूरे कर लिए हैं और अपनी जर्नी को लेकर खुद से सवाल भी किए हैं और उनके जवाब भी दिए हैं।

अजय देवगन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर करियर के 34 साल पूरे होने की खुशी में एक वीडियो पोस्ट की है। वीडियो में अजय देवगन के दो रूप दिख रहे हैं। एक तरफ युवा अजय दिख रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ आज के फिट अजय दिख रहे हैं। दोनों के बीच सवाल-जवाब का सिलसिला शुरू होता है। यंग अजय सवाल करते हैं कि पता है आज क्या है? सामने से जवाब आता है, "क्यों, आज 2 अक्टूबर तो नहीं है?" "अरे, आज मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई थी।"

यंग अजय दूसरा सवाल करते हैं, "और तुम अपनी दो बाइक वाली एंट्री आज भी करते हो। सामने से जवाब आता है, "दो-दो बाइक, दो घोड़े, दो टैंक सब ट्राई कर लिया है।" इन सवाल-जवाब में मस्ती के अलावा एक्टर के करियर की मेहनत भी झलकती है। अजय देवगन ने वीडियो को शेयर कर लिखा, "दो टांगों पर स्टंट करते-करते 34 साल कब निकल गए पता नहीं चला।"

'फूल और कांटे' फिल्म पर्दे पर हिट रही थी, लेकिन इसी फिल्म में दो बाइक पर, दो टांगों के सहारे अजय देवगन का स्टंट काफी वायरल हुआ था। ऐसे सीन एक्टर ने एक ही फिल्म में नहीं, बल्कि कई फिल्मों में अलग-अलग तरीकों से अपनाए थे। अपनी हर फिल्म के एंट्री सॉन्ग में अजय नए ही स्टंट के साथ नजर आते थे, लेकिन आज वे ब्लैक स्कॉर्पियो हवा में ब्लास्ट कर रोहित शेट्टी के साथ खतरनाक लेवल का स्टंट करते हैं।

'फूल और कांटे' के बाद एक्टर 1992 में आई 'जिगर', 1993 में आई 'दिव्य शक्ति', 'संग्राम', 'शक्तिमान', 'दिल है बेताब', 1994 में आई 'विजयपथ', और 'सुहाग' में दिखे। एक्टर ने अपने करियर में तकरीबन 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और आज भी ओटीटी और सिनेमाघर दोनों में अपनी एक्टिंग से दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं।

--आईएएनएस

 

 

