अंजना सिंह ने धूमधाम से मनाई हरतालिका तीज, लाल जोड़े में बिखेरा जलवा

Aug 26, 2025, 11:10 AM

मुंबई, 26 अगस्त (आईएएनएस)। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज मनाया जाता है। यह त्योहार महिलाओं के लिए आस्था, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। इस दिन विवाहित महिलाएं निर्जला व्रत रखने के साथ-साथ भोलेनाथ और मां पार्वती की पूजा कर पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। इस मौके पर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की चर्चित अभिनेत्री अंजना सिंह ने भी अपना वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की।

इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई वीडियो में अंजना सभी महिलाओं के साथ पूजा कर रही हैं। वीडियो में हरतालिका पूजन का माहौल दर्शाया गया है, जिसमें अभिनेत्री बाकी महिलाओं के साथ विधि-विधान के साथ कभी पूजा तो कभी आरती करती नजर आ रही हैं।

लुक की बात करें तो सिर से लेकर पैर तक अंजना नई नवेली दुल्हन के रूप में दिखाई दे रही हैं। माथे पर सिंदूर, हाथों में चूड़ा और पैरों में पायल पहने हुए हैं। वहीं, पैरों में लगी महावर भी दर्शकों का ध्यान खींच रही हैं। इसके अलावा, उनकी साड़ी आकर्षण का केंद्र बन रही है, उन्होंने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है, जिसमें वह बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। अंजना ने वीडियो में 'सबसे बा ऊपर सेनुरवा हो' ऐड किया है।

वीडियो पोस्ट करते हुए रानी ने कैप्शन में लिखा, "हैप्पी तीज।"

अंजना का ये वीडियो प्रशंसकों के दिल को छू गया। वे पोस्ट में तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं।

एक यूजर ने लिखा, "सुख के सब साथी, दुख में केवल जीवन साथी! सौभाग्य और सुहाग के प्रतीक हरियाली तीज पर सभी माताओं और बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।" दूसरे यूजर ने लिखा, "हैप्पी तीज।" एक और यूजर ने लिखा, "भगवान शिव और मां पार्वती को समर्पित अखंड सौभाग्य के प्रतीक हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं।"

एक अन्य यूजर ने लिखा, "देवाधिदेव महादेव एवं मां पार्वती आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि एवं सौभाग्य प्रदान करें।"

अभिनेत्री की फिल्मों पर नजर डालें तो उन्होंने फिल्म 'फौलाद' से अभिनय की दुनिया में कदम रखा था। इसके बाद वह टीवी सीरियल 'भाग ना बांचे कोई' में भी नजर आईं थीं।

अंजना ने 'लव और राजनीति', 'नागराज', 'सनकी दरोगा', 'बहुरानी', 'जिगर', 'सइयां जी दगाबाज', 'हीरो गमछावाला', 'मोकामा 0 किलोमीटर', और 'दबंग आशिक' जैसी हिट फिल्में दी हैं। इसी के साथ उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के लिए दो इंटरनेशनल भोजपुरी फिल्म अवार्ड भी मिल चुके हैं।

--आईएएनएस

एनएस/एएस

