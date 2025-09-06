मनोरंजन

अंजना सिंह का 'जुत्ती मेरी' गाने पर शानदार डांस वीडियो, साड़ी में दिखीं बेहद खूबसूरत

Sep 06, 2025, 10:20 AM

मुंबई, 6 सितंबर (आईएएनएस)। 'लव और राजनीति', 'ट्रक ड्राइवर', 'दबंग आशिक', और 'लावारिस' जैसी सुपरहिट फिल्मों में अपनी दमदार अदाकारी दिखा चुकीं अभिनेत्री अंजना सिंह ने ट्रेंड को फॉलो करते हुए शनिवार को सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो पोस्ट किया है।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह शानदार एक्सप्रेशन के साथ 'जुत्ती मेरी' गाने पर डांस करती नजर आ रही हैं। वीडियो में अंजना ने पारंपरिक साड़ी पहनी है, जिसमें वह बेहद आकर्षक लग रही हैं। मांग में सिंदूर और माथे पर बिंदी उनके लुक को और भी निखार रही है। खास बात यह है कि उन्होंने अपने बालों को ट्रिम कर खुला रखा है, जो उनके चेहरे की खूबसूरती को और बढ़ा रहा है। उनके डांस मूव्स और चेहरे के हाव-भाव एकदम रियल हैं। वीडियो में अंजना का आत्मविश्वास और उनकी अदाएं हर किसी को पसंद आ रही हैं।

अंजना ने वीडियो के कैप्शन में सिर्फ "जुत्ती मेरी" लिखा, जो उनके इस अंदाज को और भी खास बनाता है।

फैंस ने कमेंट्स में उनकी खूबसूरती और डांस की जमकर तारीफ की है। एक यूजर ने लिखा, "अंजना जी, आपका ये अंदाज दिल छू गया!" वहीं, दूसरे ने कहा, "साड़ी में आपका लुक और डांस दोनों कमाल का हैं।"

इस गाने को नेहा भसीन ने गाया है और संगीत समीर उद्दीन ने दिया है। गाना कई म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। पूरा गाना जियो सावन, स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, और अमेजन म्यूजिक पर भी उपलब्ध है।

अंजना के प्रोजेक्ट पर नजर डालें तो वह कई भोजपुरी फिल्मों और टेलीविजन धारावाहिकों में काम कर चुकी हैं। उन्होंने साल 2012 में 'एक और फौलाद से' अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद वह कई 'लव और राजनीति', 'ट्रक ड्राइवर', 'दबंग आशिक', और 'लावारिस' जैसी फिल्मों में नजर आई थीं। अभिनेत्री ने पवन सिंह, दिनेश लाल यादव, और रवि किशन जैसे बड़े सितारों के साथ भी काम किया है।

