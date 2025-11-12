अंजना सिंह की 'बेलन वाली बहू' का वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियर जल्द, जानें कब और कहां देखें

मुंबई, 12 नवंबर (आईएएनएस)। भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री अंजना सिंह की फिल्म 'बेलन वाली बहू' का वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियर जल्द ही होने वाला है। अभिनेत्री ने बुधवार को पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी।

अंजना ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर फिल्म का पोस्टर शेयर किया, जिसके साथ उन्होंने जानकारी देते हुए लिखा, "फिल्म 'बेलन वाली बहू' का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर जल्द ही होने वाला है।"

इश्तियाक शेख बंटी द्वारा निर्देशित फिल्म 'बेलन वाली बहू' में भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी अंजना सिंह के साथ अंशुमान सिंह, अंजना सिंह, रितेश उपाध्याय, कहना सिंह, अमित शुक्ला, कंचन मिश्रा, निशा तिवारी, सुबोध सेठ, संतोष श्रीवास्तव, खुशबू यादव, रत्नेश बरनवाल, सीपी भट्ट, और प्रीति कनौजिया हैं। इसके निर्माता रामा प्रसाद हैं और इसे के. कुमार स्टूडियो पेश करेगा।

फिल्म के सह-निर्माता रोनित चौधरी और सुरेंद्र मिश्रा और विवेक मिश्रा ने मिलकर इसका लेखन किया है। संगीत साजन मिश्रा ने दिया और गीतकार सुरेंद्र मिश्रा और शिबू गाजीपुरी हैं। संपादक गुरजंट सिंह हैं। कोरियोग्राफी सोनू प्रीतम ने की है। बैकग्राउंड म्यूजिक राजा यादव का है।

फिल्म की कहानी पारिवारिक सास-बहू की लड़ाई पर आधारित है। फिल्म में जहां सास राजनीति के दांव-पेंच में किसी की भी जान लेने के लिए आतुर होती हैं, तो वहीं बहू सच्चाई की राह पर चलकर हर हाल में न्याय दिलाती है। ये कहानी पारिवारिक ड्रामे, इमोशंस और अन्याय पर न्याय की जीत को लेकर है।

मेकर्स ने पहले ही फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है और अब ये जल्द ही टेलीविजन पर प्रसारित होकर दर्शकों के बीच धमाल मचाएगी।

4 मिनट 18 सेकंड के ट्रेलर में दिखाया है कि अंजना घर की बड़ी बहू है और उसकी सास गांव की प्रधान होती है, और अपनी सत्ता बचाने के चक्कर में गलत काम और फैसले लेती है और किसी भी हद तक जाती है।

ट्रेलर की शुरुआत में दिखाया गया है कि अंजना अपने घर में देवरानी का स्वागत करती है कि तभी उसकी सास उसे बांझ कहकर हटा देती है और देवरानी के आस-पास भटकने के लिए मना कर देती है, लेकिन कहानी में नया मोड़ तब आता है जब राजनीति में उसका सामना अपनी बहू से होता है।

--आईएएनएस

एनएस/एएस