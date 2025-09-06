अहान पांडे और अनीत पड्डा ने 'सैयारा' के रिलीज के 50 दिन पूरे होने का मनाया जश्न

मुंबई, 5 सितंबर (आईएएनएस)। मोहित सूरी की फिल्म 'सैयारा' 18 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इससे अहान पांडे और अनीत पड्डा ने बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म को दर्शकों ने खूब प्यार दिया। इसने अब तक पूरी दुनिया में करीब 568 करोड़ रुपए की कमाई की है।

फिल्म अभी भी थिएटर्स में लगी है। 'सैयारा' के रिलीज के 50 दिन पूरे होने पर अहना पांडे और अनीत ने जश्न मनाया है। इसके लिए एक स्पेशल पोस्ट भी अहान पांडे ने इंस्टाग्राम पर शेयर की है।

'सैयारा' को इतना प्यार देने के लिए लोगों का आभार व्यक्त करते हुए अहान पांडे ने लिखा, "आज उस फिल्म के 50 दिन पूरे हो गए, जिसने हमें दुनिया के सामने और दुनिया को हमारे सामने लाया। हमें जो प्यार मिला है, वह इस बात का प्रमाण है कि अगर आप मैजिक यानी जादू में विश्वास करते हैं, अगर आप उसे महसूस करते हैं, तो दुनिया भी आपके साथ उसे महसूस कर सकती है।"

अहान ने आगे लिखा, "आज यह हमारे लिए बहुत बड़ा पल है, हम अपनी आंखें बंद करते हैं और बस आपको देखते हैं। जिस तरह आपने हमारे साथ सब कुछ महसूस किया, हमारे लिए अनोखा था, उसे अपना बनाया और हमारी कमजोरियों के बावजूद हमें स्वीकार किया, यह याद दिलाने के लिए कि ईमानदारी और प्यार इस दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा शक्तिशाली है। यह पल, याद और सीख हमारे साथ हमेशा रहेंगे।"

इस पोस्ट में जो तस्वीरें हैं उनमें अहान और अनीत चर्च के सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं।

बता दें कि यह फिल्म 2004 की कोरियाई फिल्म 'ए मोमेंट टू रिमेंबर' पर आधारित है। इसमें अहान ने कृष कपूर और अनीत पड्डा ने वाणी सहगल का रोल प्ले किया है। इसमें वो दोनों एक प्रेमी जोड़े के रूप में दिखाई दिए हैं। फैंस उन्हें पर्दे पर देखने के बाद इतने भावुक हुए कि थिएटर से बहुत से लोगों के रोने के वीडियो भी वायरल हुए थे। पहली फिल्म से ही दोनों स्टार ने बॉलीवुड में धमाका कर दिया है।

--आईएएनएस

जेपी/डीएससी