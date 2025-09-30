अहान पांडे के लिए मोहित सूरी ने लिखा इमोशनल नोट, कहा- 'मुझे तुम पर बहुत गर्व है'

मुंबई, 29 सितंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक मोहित सूरी और अभिनेता अहान पांडे हाल ही में शिलॉन्ग की सैर पर गए। इस खास मौके की तस्वीरें मोहित सूरी ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया पर अहान के साथ कुछ शानदार तस्वीरें साझा कीं।

इन तस्वीरों में दोनों एक क्लब के सामने स्टाइलिश अंदाज में पोज देते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के साथ मोहित ने एक भावुक और प्रेरणादायक कैप्शन भी लिखा, जिसमें उन्होंने अहान की मेहनत और सफलता की जमकर तारीफ की।

मोहित ने अपने कैप्शन में लिखा, "मैंने तुम्हें पहली बार स्टेज पर 'कृष के' के किरदार में थोड़ा घबराते और अजीब तरीके से परफॉर्म करते देखा था, और आज तुम एक स्टार बनकर लोगों से घिरे हो। मुझे तुम पर बहुत गर्व है, अहान पांडे!"

उन्होंने शिलॉन्ग और जैफ को भी धन्यवाद दिया, जिनके प्रयासों से यह जश्न संभव हो पाया। मोहित ने आगे लिखा, "जैसा हमने वादा किया था, हम यहां तुम्हारी सफलता का उत्सव मनाने आए हैं।"

मोहित सूरी, जो 'आशिकी 2' और 'एक विलेन' जैसी हिट फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, उनकी इन तस्वीरों को फैंस खूब सराह रहे हैं। फैंस अहान की तारीफ कर रहे हैं और उनकी आने वाली शोज और फिल्मों के बारे में जानने को उत्सुक हैं।

बता दें कि अहान पांडे ने मोहित सूरी की फिल्म सैयारा से बॉलीवुड डेब्यू किया था। फिल्म में अहान के साथ अनीत पड्डा मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म ने सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद काफी कमाई की थी। अब इसे ओटीटी में रिलीज किया जा चुका है।

फिल्म की कहानी दो ऐसे युवा कलाकारों के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपने टूटे दिलों के साथ जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं। कृष कपूर (अहान पांडे), एक होनहार संगीतकार है जो अपने जज्बातों को सुरों और गीतों के जरिए दुनिया तक पहुंचाना चाहता है, जबकि वाणी बत्रा (अनीत पड्डा), एक लेखिका है जो कविताओं में अपने दर्द को शब्दों में ढालती है।

