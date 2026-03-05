मनोरंजन

Ahana Kumra Travel : लियोनार्डो दा विंची के आविष्कारों से रूबरू हुईं आहाना कुमरा, इटली ट्रिप को बताया 'जादुई'

Mar 05, 2026, 05:42 PM
मुंबई: मशहूर अभिनेत्री आहाना कुमरा हाल ही में अपनी इटली की खूबसूरत सैर से लौटी हैं और गुरुवार को उन्होंने इसकी खूबसूरत झलकियां शेयर कीं। अभिनेत्री ने इस यात्रा को 'कभी न भूलने वाला' अनुभव बताया है।

आहाना ने अपनी ट्रिप की कुछ झलक आधिकारिक इंस्टाग्राम पर पोस्ट की, जिनमें फ्लोरेंस की खूबसूरती, मूर्तियां और उनका खुश चेहरा साफ दिख रहा है।

इसमें उन्होंने रोम की कला और इतिहास को बहुत प्रभावित बताया। अभिनेत्री ने लिखा, "रोम के मशहूर 'लीनिंग टावर ऑफ पीसा' के सामने खड़े होने से लेकर खूबसूरत फ्लोरेंस शहर की भव्यता देखने तक का अनुभव बहुत खास रहा। हालांकि फ्लोरेंस में मेरा समय कम था, लेकिन वहां असली डेविड की मूर्ति को अपनी आंखों से देखना एक यादगार पल था और फिर मैंने 'पर्सियस विद द हेड ऑफ मेडुसा' की मूर्ति भी देखी। यह वही मेडुसा है, जिसका सिर आज वर्साचे के लोगो में इस्तेमाल होता है। शहर के बीचों-बीच इतिहास और पौराणिक कथाओं को जीवंत रूप में देखना उनके लिए जादुई अनुभव रहा।"

आहाना ने लीनिंग टावर के सामने खड़े होने का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा, "'लियोनार्डो दा विंची' म्यूजियम में घूमना भी शानदार रहा, जिन विचारों और आविष्कारों के बारे में मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा था, उन्हें सामने देखना सच में अद्भुत था।"

अभिनेत्री ने बताया कि ट्रिप के दौरान स्वादिष्ट इटालियन खाना, कियांती वाइन में अकेले घूमने की आजादी ने इसे और भी यादगार बना दिया। उन्होंने लिखा, "जहां मन किया, वहां गए और जब मन किया तब घूमे। यह स्वतंत्रता मुझे बहुत पसंद आई।"

आहाना ने अपनी पोस्ट के आखिरी में लिखा, "मैं आभारी हूं कि इतिहास को अपनी आंखों के सामने जीवंत होते देखने का मौका मिला।"

आहाना को आखिरी बार साल 2022 की फिल्म सलाम वेंकी में देखा गया था। स्लाइस-ऑफ-लाइफ ड्रामा फिल्म को रेवती ने डायरेक्ट किया था। इसमें काजोल और विशाल जेठवा भी नजर आए थे। इसके अलावा, अभिनेत्री 'राइज एंड फॉल' में नजर आईं थी।

--आईएएनएस

 

 

