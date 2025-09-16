मनोरंजन

Ahan Shetty NYFW : फैशन सीमाओं को तोड़ रहा है, लेकिन समय के साथ भी जुड़ा है : अहान शेट्टी

अहान शेट्टी ने न्यूयॉर्क फैशन वीक में किया डेब्यू, स्टाइलिश लुक हुआ वायरल
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 16, 2025, 09:46 AM
फैशन सीमाओं को तोड़ रहा है, लेकिन समय के साथ भी जुड़ा है : अहान शेट्टी

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता अहान शेट्टी ने इस साल पहली बार दुनिया के सबसे बड़े फैशन इवेंट्स में से एक न्यूयॉर्क फैशन वीक (एनवाईएफडब्ल्यू) में हिस्सा लिया। अपने डेब्यू को लेकर बेहद उत्साहित दिखे अहान ने कहा कि वहां की ऊर्जा, रचनात्मकता और विविधता ने उन्हें बेहद प्रेरित किया।

आईएएनएस से बात करते हुए अहान ने कहा, ''वहां की ऊर्जा, नए-नए आइडियाज और अलग-अलग तरह के लोगों की सोच का मिलना, इस अनुभव को खास बनाता है। मुझे वहां के माहौल में रहना बहुत अच्छा लगा। यह देखकर खुशी हुई कि फैशन कैसे सीमाओं को तोड़ रहा है, लेकिन फिर भी आज के समय से जुड़ा हुआ है।''

फैशन वीक में अहान का लुक सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। उन्होंने चारकोल ग्रे कार्डिगन, वाइट शर्ट और इम्पेकेबल टेलर्स ट्राउजर पहने थे। उन्होंने अपने लुक को पूरा करने के लिए मिनिमल एक्सेसरीज और डार्क सनग्लासेस पहने।

उन्होंने इंस्टाग्राम पर फैशन वीक के लिए तैयार होते हुए एक फोटो पोस्ट की थी और कैप्शन में लिखा था, "मेरा पहला न्यूयॉर्क फैशन वीक।"

वर्कफ्रंट की बात करें, तो वह जल्द ही देशभक्ति पर आधारित वॉर ड्रामा फिल्म 'बॉर्डर 2' में नजर आएंगे। यह फिल्म 1997 की सुपरहिट फिल्म 'बॉर्डर' का सीक्वल है, जो 1971 के भारत-पाक युद्ध पर आधारित थी।

'बॉर्डर 2' में अहान के साथ सनी देओल, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, अक्षय खन्ना, सुदेश बेरी, पुनीत इस्सर, कुलभूषण खरबंदा, तब्बू, राखी, पूजा भट्ट और शर्बानी मुखर्जी जैसे सितारे नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है।

फिल्म 22 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

इसके अलावा, अहान एक हिंदी हॉरर फिल्म में भी नजर आने वाले हैं, जो एक सच्ची ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। फिल्म मशहूर लेखक पैट्रिक ग्राहम ने लिखी है, जिन्होंने ब्लमहाउस के भारतीय प्रोजेक्ट्स जैसे 'घूल' और 'बेताल' बनाए हैं। इसका निर्माण ख्याति मदान की नॉट आउट एंटरटेनमेंट और प्रशांत गुंजलकर कर रहे हैं। फिल्म 2026 की शुरुआत में रिलीज हो जाएगी।

 

 

celebrity styleBollywood CelebrityNYFW 2025Fashion DebutAhan ShettyNew York Fashion WeekBorder 2 Movie

Related posts

Loading...

More from author

Loading...