Ahan Shetty Border 2: 'बॉर्डर-2' स्टार अहान शेट्टी ने स्वतंत्रता दिवस पर शेयर की फिल्म की तस्वीरें, जवानों को दिया ट्रिब्यूट

अहान शेट्टी 'बॉर्डर 2' में सनी देओल, दिलजीत और वरुण संग दिखेंगे
Aug 17, 2025, 05:24 AM
मुंबई:  बॉलीवुड स्टार अहान शेट्टी बहुत जल्द ही फिल्म 'बॉर्डर-2' में दिखाई देंगे। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सोशल मीडिया पर फिल्म के सेट से कुछ तस्वीरें साझा की हैं। इसके साथ ही उन्होंने सेना जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

अहान शेट्टी ने अपनी पोस्ट में लिखा, “इन वीरों के साथ खड़ा होना सर्वोच्च सम्मान की बात है। ये अद्वितीय साहस, अनुशासन और बलिदान के योद्धा हैं, जो भारतीय सशस्त्र बलों की भावना को साकार करते हैं। ये वो पुरुष और महिलाएं हैं जो राष्ट्र को अपने हृदय में और उसकी सुरक्षा को अपने कंधों पर उठाते हैं। उनके साथ खड़ा होना, स्वतंत्रता के साथ खड़ा होना है। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।”

अहान ने जो तस्वीरें शेयर की हैं, वो फिल्म की शूटिंग के दौरान ली गई थीं। 'बॉर्डर 2' में उनके अलावा सनी देओल, दिलजीत दोसांझ और वरुण धवन भी हैं। हाल ही में इसका एक पोस्टर जारी किया गया था। इसमें सनी देओल के हाथ में पोर्टेबल तोप दिखाई दे रही है। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा है। वर्दी में सनी देओल और भी फब रहे हैं।

‘बॉर्डर 2’ देशभक्ति, साहस और बलिदान की कहानी को पेश करने के लिए तैयार है। 'बॉर्डर' का सीक्वल भारतीय सैनिकों की वीरता और अदम्य भावना, देशभक्ति, साहस और बलिदान की उनकी शानदार यात्रा का सम्मान करेगा। फिल्म 'बॉर्डर 2' के निर्देशक अनुराग सिंह हैं और इसका निर्माण गुलशन कुमार और टी-सीरीज के बैनर तले हो रहा है।

'बॉर्डर 2' जेपी दत्ता की साल 1997 की ब्लॉकबस्टर 'बॉर्डर' का सीक्वल है, जो 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित फिल्म थी, जिसमें सनी देओल, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, अक्षय खन्ना, सुदेश बेरी, पुनीत इस्सर, कुलभूषण खरबंदा, तब्बू, राखी गुलजार, पूजा भट्ट और शरबानी मुखर्जी लीड रोल में थे।

 

