Ahan Pandey Debut : सिनेमा की रंगीन दुनिया में आपका स्वागत है', अहान पांडे को अनुपम खेर ने दी शुभकामनाएं

मुंबई: बॉलीवुड की दुनिया में हर साल नए चेहरे कदम रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पहली ही फिल्म से दर्शकों के दिलों में खास जगह बना लेते हैं। ऐसा ही नाम है अहान पांडे का, जिन्होंने फिल्म 'सैयारा' से धमाकेदार एंट्री की। इस फिल्म को देखने के बाद दर्शकों से लेकर फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज तक, सभी ने उनके अभिनय की सराहना की।

अब खुद दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने भी सोशल मीडिया के जरिए अहान पांडे को शुभकामनाएं दी हैं।

अनुपम खेर ने अहान के साथ एक प्यारी सी सेल्फी इंस्टाग्राम पर पोस्ट की, जिसमें दोनों बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के साथ अनुपम खेर ने कैप्शन में लिखा, ''यहां कोई उम्र का अंतर नहीं! सिनेमा की इस रंगीन दुनिया में अहान का स्वागत है। इस रचनात्मक सफर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं! जय हो!''

अनुपम खेर के इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर खूब ध्यान खींचा। फैंस ने भी इस पर जमकर रिएक्शन दिए। किसी ने अहान को आने वाले समय का सुपरस्टार बताया, तो किसी ने अनुपम खेर की तारीफ करते हुए लिखा कि उनमें नई पीढ़ी को अपनाने की अद्भुत क्षमता है।

बता दें कि फिल्म 'सैयारा' का निर्देशन मोहित सूरी ने किया है। फिल्म की कहानी कृष कपूर और वाणी बत्रा के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने टूटे हुए रिश्तों से उबरने की कोशिश कर रहे हैं।

कृष, यानी अहान पांडे, एक ऐसा म्यूजिक कंपोजर है जो अपने जज्बातों को गानों में ढालता है। वहीं वाणी, यानी अनीत पड्डा, एक लेखिका है जो अपनी भावनाओं को कविताओं में पिरोती है। जब दोनों मिलते हैं, तो उनकी जिंदगी में नई उम्मीदें और एक अनकहा रिश्ता जन्म लेता है। फिल्म की कहानी में जहां रोमांस है, वहीं दर्द और संघर्ष भी है।

अहान और अनीत के अलावा, वरुण बडोला, राजेश कुमार और अलाम खान जैसे अनुभवी कलाकार भी शामिल हैं।

संगीत की बात करें तो 'सैयारा' का टाइटल ट्रैक पहले ही लोगों की जुबां पर चढ़ चुका है। मिथुन, तनिष्क बागची और सचेत-परंपरा जैसे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने मिलकर फिल्म के गानों को एक यादगार अनुभव बना दिया है।

'सैयारा' ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है।