Agastya Nanda Ikkis : 'इक्कीस' में बहादुरी का परचम लहराएंगे अगस्त्य नंदा, अमिताभ बच्चन ने शेयर किया पोस्टर

अमिताभ बच्चन ने ‘इक्कीस’ के लिए अगस्त्य नंदा को दी शुभकामनाएं
Nov 04, 2025, 05:37 PM
'इक्कीस' में बहादुरी का परचम लहराएंगे अगस्त्य नंदा, अमिताभ बच्चन ने शेयर किया पोस्टर

मुंबई: बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन के नाती और अभिनेता अगस्त्य नंदा की फिल्म 'इक्कीस' जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मंगलवार को अमिताभ बच्चन ने अगस्त्य की जमकर तारीफ की और सफलता का आशीर्वाद दिया।

अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर फिल्म 'इक्कीस' का पोस्टर शेयर किया, जिसके साथ कैप्शन लिखा, "अगस्त्य… तुम पर बहुत गर्व है। ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं। फिल्म 25 दिसंबर को पर्दे पर बहादुरी का परचम लहराएगी। देखिए भारत के परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की अनसुनी वीरगाथा।"

श्रीराम राघवन द्वारा निर्देशित फिल्म को मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले रिलीज किया जाएगा। इससे पहले मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर जारी किया था। इसमें फिल्म की कहानी की झलक दिखाई गई। ट्रेलर में इक्कीस साल के जांबाज लड़के की कहानी को दिखाया गया है, जो देश के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहता है।

2 मिनट 39 सेकंड के ट्रेलर की शुरुआत में अगस्त्य सैन्य किरदार में नजर आते हैं, जो अपने साथियों से वादा करता है कि अपनी रेजीमेंट के लिए अगला परमवीर चक्र वो लेकर आएगा। इसके बाद उसकी जर्नी की शुरुआत होती है। वहीं, कहानी थोड़ी पीछे जाती है, जिसमें एक प्यारी सी प्रेम कहानी भी दिखाई गई है।

ट्रेलर में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में बिताए उनके दिनों से लेकर उनके 'साहस और दृढ़ विश्वास' के जरिए देश को गौरवान्वित करने के उनके प्रयासों तक की झलक दिखाई गई है। जैसे-जैसे ट्रेलर आगे बढ़ता है, इसमें अरुण (अगस्त्य) अकादमी में कड़ी मेहनत करता है और आखिर में भारत-पाक युद्ध के लिए सेना में शामिल होता है।

दिनेश विजान द्वारा प्रोड्यूस फिल्म में अगस्त्य के अलावा, अभिनेता धर्मेंद्र, जयदीप अहलावत और सिकंदर खेर भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। वहीं, फिल्म में अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया भी नजर आएंगी। वह इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। फिल्म 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

--आईएएनएस

 

 

