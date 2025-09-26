मनोरंजन

Aditya Narayan Income : आदित्य नारायण ने खोले राज, बोले- 'कम उम्र में की थी लाखों की कमाई, आने लगा था घमंड'

आदित्य नारायण ने साझा की शुरुआती कमाई और टैक्स चुकाने का दिलचस्प किस्सा
Sep 26, 2025, 12:17 PM
मुंबई: जाने-माने टीवी होस्ट और सिंगर के रूप में पहचाने जाने वाले आदित्य नारायण ने बचपन से ही अपने टैलेंट से सबका दिल जीता है। हाल ही में उन्होंने एक लोकप्रिय पॉडकास्ट में अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों की कमाई और अनुभवों के बारे में बात की, जिसमें उन्होंने पैसों और काम के प्रति अपनी सोच भी साझा की।

मशहूर कमीडियन भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के पॉडकास्ट में पहुंचे आदित्य ने बताया कि उन्होंने होस्टिंग का बड़ा मौका 2007 में लोकप्रिय सिंगिंग शो 'सा रे गा मा पा चैलेंज' से पाया था। इस शो के लिए उन्हें तीन बार ऑडिशन देना पड़ा था और आखिर में उन्हें हर एपिसोड के लिए 7,500 रुपए की फीस मिली। एक दिन में वह दो एपिसोड शूट करते थे, इसलिए उनकी दैनिक कमाई 15,000 रुपए होती थी। महीने में लगभग 5 से 6 एपिसोड करने के चलते उनकी मासिक कमाई काफी अच्छी थी।

आदित्य ने कहा, ''उस वक्त मैं अपने माता-पिता के साथ रहता था, इसलिए मेरे ज्यादा खर्चे नहीं होते थे, लेकिन अचानक जब मुझे इतनी बड़ी रकम मिलने लगी, तो मेरी आदतों में भी बदलाव आने लगा। मुझे थोड़ा घमंड और अहंकार होने लगा था, लेकिन इस बात का अहसास मुझे बाद में हुआ।''

आदित्य ने बताया कि उन्होंने उस सीजन में कुल 52 एपिसोड किए और लगभग 8 लाख रुपए की कमाई की।

इस बीच पॉडकास्ट में भारती सिंह ने मजाक में कहा कि अब तो इतने पैसे में आदित्य एक एपिसोड भी शूट नहीं करेंगे।

आदित्य ने माना कि शुरुआत में वे पैसों के मामले में बहुत लापरवाह थे और उन्होंने अपनी कमाई का कोई हिस्सा बचाया नहीं था। लेकिन, जैसे-जैसे उनकी फीस बढ़ी, खासकर दूसरे सीजन में जब उन्हें हर एपिसोड के लिए 25,000 रुपए मिलने लगे, उन्हें पैसे की सही कद्र समझ में आने लगी। उस वक्त उनके और उनके पिता उदित नारायण के बीच भी एक मजेदार मुकाबला चल रहा था, क्योंकि दोनों ही अलग-अलग चैनलों पर होस्टिंग कर रहे थे।

सबसे खास बात यह है कि आदित्य ने बहुत कम उम्र में टैक्स भरना शुरू कर दिया था। उन्होंने बताया कि उन्होंने सात साल की उम्र में ही टैक्स भरना शुरू कर दिया था, जो उनकी बचपन की कमाई का नतीजा था।

 

 

