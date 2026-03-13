Aditya Dhar Dhurandhar 2 : द रिवेंज' को 'फाइनल टच' देते हुए गुजरा आदित्य धर का जन्मदिन, याद किए करियर के बीते दिन

मुंबई: साल 2025 आदित्य धर के नाम रहा और अब लगता है कि जिस तरीके से निर्देशक ने फिल्म के दूसरे पार्ट को लॉन्च किया है, तो यह करना गलत नहीं होगा कि साल 2026 भी आदित्य धर के नाम होने वाला है।

12 मार्च का दिन निर्देशक के लिए खास रहा क्योंकि बॉलीवुड के कई बड़ी हस्तियों ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी, लेकिन अपना जन्मदिन भी आदित्य ने 'धुरंधर 2: द रिवेंज' के नाम कर दिया।

आदित्य धर ने अपना जन्मदिन अपनी अपकमिंग फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' को फाइनल टच देने में गुजार दिया। इसके साथ ही निर्देशक ने अपने करियर के बीते दिनों को भी याद किया और इस सफर में साथ देने वाले सभी लोगों को दिल से धन्यवाद दिया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, " मैं अपने जन्मदिन पर 'धुरंधर: द रिवेंज' को अंतिम रूप दे रहा हूं लेकिन एक पल रुककर बीते हुए शानदार वर्ष पर नज़र डाल रहा हूं। आज यहां बैठे हुए, मैं कृतज्ञता से भरा महसूस कर रहा हूं उस यात्रा के लिए, उस टीम के लिए जो हमेशा मेरे साथ रही, और आपमें से बहुतों ने वर्षों से मेरे काम पर जो विश्वास दिखाया है, उसके लिए।

निर्देशक जन्मदिन पर मिली बधाइयों से काफी खुश है और इतना प्यार मिलने की वजह से इमोशनल भी हैं। उनका कहना है कि हर मैसेज, ट्वीट और मीम्स को पढ़कर उनका दिल भर आया और इसी प्यार की वजह से वह और अधिक और अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित हो पाते हैं। उन्होंने लिखा, "इस साल ने मुझे जो कुछ सिखाया है, वह यह है कि अपने सपनों पर कभी विश्वास न छोड़ें, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों न हों। ईमानदारी से काम करें। अपने काम में अपना सब कुछ झोंक दें और उस फल खुद आपको ईश्वर देगा।

बता दें कि अभिनेता की 'धुरंधर 2: द रिवेंज' 19 मार्च को रिलीज होने वाली है और फिल्म को लेकर निर्देशक और दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं। फिल्म के पहले पार्ट की कहानी और भारत-पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति को दिखाते हुए निर्देशक ने हिंदी सिनेमा में नया ट्रेंड सेट किया है कि पर्दे पर गंभीर विषय को कैसे रोचक और संवेदनशील तरीके से पेश किया जा सकता है।

--आईएएनएस