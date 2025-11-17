मनोरंजन

Aditi Warning Scam : 'कोई मेरा नाम और तस्वीरों का गलत इस्तेमाल कर रहा', अदिति राव हैदरी ने फैंस को किया सतर्क

अदिति राव हैदरी ने व्हाट्सएप पर फर्जी मैसेज भेजने वाले स्कैमर के खिलाफ चेताया
Nov 17, 2025, 08:21 AM
मुंबई: बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्री अदिति राव हैदरी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चाओं में हैं। उन्होंने पोस्ट के जरिए फैंस और सहयोगियों को सतर्क किया। अदिति ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक नोट पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति उनके नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल करके व्हाट्सएप पर उनकी नकल कर रहा है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि वह इस तरह से किसी को भी व्यक्तिगत संदेश नहीं भेजती हैं और उनके काम का संपर्क हमेशा उनकी टीम के जरिए होता है।

अदिति ने अपने नोट में लिखा, "कुछ लोगों ने मुझे बताया कि कोई व्हाट्सएप पर मेरा नाम और मेरी तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहा है और फोटोग्राफर्स को 'फोटोशूट' के बारे में मैसेज भेज रहा है। मैं बताना चाहती हूं कि यह मैं नहीं हूं। मैं इस तरह संपर्क नहीं करती और मैं काम के लिए किसी निजी नंबर का इस्तेमाल नहीं करती। सब कुछ हमेशा मेरी टीम के जरिए होता है।"

उन्होंने फैंस और सहयोगियों से अपील की कि इस तरह के किसी भी संदिग्ध मैसेज का जवाब न दें और इस बारे में तुरंत उनकी टीम को सूचित करें। पोस्ट में अदिति ने समर्थन के लिए फॉलोअर्स का भी धन्यवाद किया।

अदिति ने फिल्मी करियर की शुरुआत मलयालम फिल्म 'प्रजापति' से की थी। इसके बाद उन्होंने 2006 में हिंदी फिल्म 'दिल्ली-6' से बॉलीवुड में कदम रखा। इस फिल्म में उनका कैमियो रोल था, लेकिन उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों का ध्यान खींचा। इसके बाद वह 'ये साली जिंदगी', 'रॉकस्टार', 'फितूर', 'मर्डर 3', और 'वजीर' जैसी फिल्मों में भी नजर आईं। उन्होंने 'पद्मावत' में रानी मेहरुन्निसा के किरदार से दर्शकों और क्रिटिक्स की जमकर तालियां बटोरीं और सराहना हासिल की।

इसके अलावा, अदिति राव हैदरी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई सीरीज 'हीरामंडी: द डायमंड बाजार' में नजर आई थीं। यह साल 2024 में रिलीज हुई थी, जिसे संजय लीला भंसाली ने निर्मित और निर्देशित किया था। इसमें मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा और ऋचा चड्ढा जैसे कई सितारे शामिल थे।

--आईएएनएस

 

 

