Aditi Pohankar: 'जिद्दी इश्क' का टीजर सोशल मीडिया पर छाया

अदिति पोहनकर की ‘जिद्दी इश्क’ का टीजर रिलीज, रोमांस में छिपा थ्रिलर ट्विस्ट
Oct 31, 2025, 02:52 AM
मुंबई: अमेजन प्राइम की मच-अवेटेड सीरीज 'आश्रम' में पम्मी का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस अदिति पोहनकर एक बार फिर अपनी एक्टिंग से सबको हैरान करने वाली हैं।

एक्ट्रेस की लेटेस्ट फिल्म 'जिद्दी इश्क' का टीजर सोशल मीडिया पर छाया है। टीजर में अदिति कई रूप में दिख रही हैं।

अदिति की फिल्म 'जिद्दी इश्क' का टीजर जियो हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है। टीजर में दिखाया गया है कि अदिति स्कूल लाइफ में ही टीचर के प्यार में पड़ जाती हैं, लेकिन यह एकतरफा प्यार उनके लिए मुसीबत बन जाएगा। एकतरफा प्यार को पाने के लिए एक्ट्रेस सारी हदें पार करती दिख रही हैं। टीजर में रोमांस कम और थ्रिलर ज्यादा देखने को मिल रहा है। टीजर के साथ फिल्म के रिलीज की जानकारी दी गई है। फिल्म 21 नवंबर को जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगी, हालांकि अभी फिल्म का ट्रेलर आना बाकी है।

टीजर के साथ लिखा गया, "जब प्यार जिद बन जाए, सारी हदें पार हो जाती हैं। हॉटस्टार स्पेशल, जिद्दी इश्क 21 नवंबर से केवल जियो हॉटस्टार पर।"

फिल्म के टीजर को फैंस भी पसंद कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "शानदार, फिल्म का इंतजार रहेगा।"

एक अन्य यूजर ने लिखा, "क्या एक्टिंग है आपकी! आपकी हर फिल्म में नया ही अवतार देखने को मिलता है।

अदिति पोहनकर ने तमिल और हिंदी फिल्मों में काम किया, लेकिन पहचान उन्हें बॉबी देओल की सीरीज 'आश्रम' से मिली थी। इस सीरीज के तीन पार्ट रिलीज हुए और तीनों में अदिति की बेहतरीन एक्टिंग देखने को मिली। सीरीज में अदिति ने पम्मी का रोल किया था, जो एक समय पर आश्रम से भागना चाहती है लेकिन फिर बाद में बदले की आग में निराला बाबा को बर्बाद करने की प्लानिंग करती है।

सीरीज बॉबी देओल के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई थी और अदिति को भी इसी सीरीज से पहचान मिली।

इसके बाद अदिति को 2020 में आई टीवी सीरीज 'शी' में देखा गया, जिसमें वो विजय वर्मा के साथ एक्शन करती देखी गई थी।

 

