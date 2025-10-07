Hollywood Series : 'एलियन अर्थ' की कामयाबी पर आदर्श गौड़ ने जताई खुशी, कहा- हमेशा यादगार रहेगा यह सफर

मुंबई: अभिनेता आदर्श गौड़ की हॉलीवुड की नई टीवी सीरीज 'एलियन अर्थ' इस साल की सबसे लोकप्रिय शोज में से एक बन गई है। यह शो अब तक सातवें नंबर पर सबसे ज्यादा देखा गया है। आदर्श ने कहा है कि 'एलियन अर्थ' को दुनियाभर में इतना प्यार और समर्थन मिलना उनके लिए एक सपना पूरा होने जैसा है।

आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में आदर्श ने बताया, ''एक अभिनेता होने के नाते आप हमेशा ऐसी कहानियों का हिस्सा बनने की उम्मीद रखते हैं जो लोगों के दिलों को छू जाएं और उन्हें सोचने पर मजबूर कर दें। जब मैंने यह शो बनाना शुरू किया तो मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह दर्शकों को इतना पसंद आएगा और इतनी बड़ी सफलता हासिल करेगा।''

आदर्श ने कहा कि यह उनके लिए बहुत गर्व की बात है कि उनकी इस मेहनत को पूरे विश्व में इतना सराहा जा रहा है।

उन्होंने कहा, "यह एक ऐसी कहानी है जो भावनात्मक और दृश्य दोनों रूप से बहुत ही खास है। इसे बनाना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन दर्शकों का जो प्यार और प्रतिक्रिया मिली, वह मेरे लिए बेहद खास और खुशी देने वाली रही। यह सफर हमेशा यादगार रहेगा।''

आदर्श ने अपने इस सफर में साथ देने के लिए डिज्नी, हुलु और अपनी पूरी टीम का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, ''इस शो को सफल बनाने में सभी लेखकों, निर्माताओं और कलाकारों ने कड़ी मेहनत की है। दर्शकों की तरफ से मिली इतनी बड़ी तारीफ और प्यार मेरे लिए किसी उपहार से कम नहीं है। मैं इस प्यार को हमेशा याद रखूंगा और यह अनुभव मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।''

बता दें कि 'एलियन अर्थ' एक अमेरिकी साइंस फिक्शन हॉरर टीवी सीरीज है, जिसे नोआ हाउली ने बनाया है। यह शो 'एलियन' फिल्म फ्रैंचाइजी का हिस्सा है और 1979 की पहली 'एलियन' फिल्म से दो साल पहले की कहानी दिखाता है। इस कहानी में एक रहस्यमय अंतरिक्ष यान मैजिनॉट धरती पर क्रैश हो जाता है। इसके बाद एक युवा महिला और कुछ सैनिक इस विमान के साथ जुड़ी एक बड़ी खोज करते हैं।

यह खोज उन्हें धरती के सबसे बड़े खतरे के सामने ले आती है। इस सीरीज की कहानी रोमांच और डर के साथ-साथ भावनाओं से भी भरपूर है।