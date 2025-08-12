Ada Sharma Grandmother Birthday: 'द केरल स्टोरी' की अदा शर्मा ने नानी के 106वें जन्मदिन पर संभाला कैमरा, बनाया दिन को यादगार

मुंबई: द केरल स्टोरी फेम एक्ट्रेस अदा शर्मा अपनी नानी के लिए सिनेमैटोग्राफर बन गईं। नानी के 106वें जन्मदिन का जश्न खास अंदाज में मनाया।

इसका एक वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। इस वीडियो में उनकी नानी मां डांस करती और फैमिली के साथ खुशियां मनाती दिख रही हैं। इसमें पूरा परिवार 'हैप्पी बर्थडे' सॉन्ग गाता दिख रहा है। यही नहीं, इस वीडियो में हंसी है, संगीत है, और बरेली के बाजार में और सर जो तेरा चकराए गाने पर थिरकते लोग हैं।

इसमें केक कटिंग की झलक भी है। इसे शेयर करते हुए अदा शर्मा ने लिखा, "मेरी नानी का 16वां बर्थडे, पाती (मलयालम में नानी को पाती पुकारते हैं) के साथ पार्टी, अपनी नानी के जन्मदिन की पार्टी का सिनेमैटोग्राफर बनने का मौका पाकर गौरवान्वित हूं। पेश हैं मुख्य अंश।"

वर्क फ्रंट की बात करें तो अदा की फिल्म 'द केरल स्टोरी' को दो-दो नेशनल अवॉर्ड मिले थे। 71वें राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा में इस मूवी को बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट सिनेमैटोग्राफर का अवॉर्ड दिया गया।

इस बारे में उत्साहित अदा शर्मा ने आईएएनएस से कहा था, "द केरल स्टोरी को दो राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। इस फिल्म ने मेरी जिंदगी बदल दी, और यह जानकर कि इसने इतने सारे लोगों को छुआ है, हर आंसू, हर जोखिम, हर विवाद सार्थक लगता है।"

उन्होंने कहा था, "मैं हर उस व्यक्ति की आभारी हूं जिसने इसे देखा, महसूस किया और इसके साथ खड़ा रहा। यह एक याद दिलाता है कि जब दिल से कहा जाता है, तो सच अपना रास्ता खोज ही लेता है। इस फिल्म को बनाने का साहस दिखाने के लिए विपुल सर, सुदीप्तो सर और प्रशांत सर को पूरा श्रेय। मैं उनकी आभारी हूं कि उन्होंने मुझे मुख्य भूमिका के लिए चुना।"

'द केरल स्टोरी' को विपुल अमृतलाल शाह ने डायरेक्ट किया था। ये 5 मई 2023 को रिलीज हुई थी।