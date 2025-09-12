Anup Soni Mother : अनूप सोनी ने मां किरण के जन्मदिन पर शेयर की बचपन की तस्वीरें, दी बधाई

मुंबई: मशहूर अभिनेता अनूप सोनी ने अपनी मां किरण को जन्मदिन की बधाई दी है। इसके लिए उन्होंने एक प्यारा सा वीडियो भी शेयर किया है। इसमें सोनी की बचपन से लेकर अब तक की तस्वीरें हैं, जिनमें उनकी मां भी साथ दिखाई दे रही हैं।

अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अनूप सोनी ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, "बचपन से लेकर आज तक, एक चीज कभी नहीं बदलती, वो है मां का प्यार। हैप्पी बर्थडे, मां, आपके अच्छे स्वास्थ्य और हमेशा खुश रहने की कामना करता हूं।

पोस्ट में अनूप ने अपनी मां के साथ अपनी प्यारी यादों को समेटा है। वीडियो में अनूप सोनी अपनी मां के साथ पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने बैकग्राउंड में बर्थडे वाली एक ट्यून भी लगाई है।

अनूप सोनी ने "बालिका वधू" और "कहानी घर घर की" जैसे टीवी सीरियल्स में काम कर लोकप्रियता बटोरी। उन्हें टीवी शो क्राइम पेट्रोल के लिए याद किया जाता है। इसे वे होस्ट करते थे। इस शो के बारे में बात करते हुए अनूप सोनी ने आईएएनएस से कहा था कि इस शो ने उनके करियर और जीवन पर काफी गहरा सकारात्मक प्रभाव डाला था। इसने उनको एक बेहतर इंसान बनाया है।

अनूप सोनी ने बताया, “क्राइम पेट्रोल मेरे करियर के सबसे यादगार प्रोजेक्ट में से एक है। मुझे खुशी है कि लोगों को यह पसंद आया। दरअसल, इस शो की मेजबानी ने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया है। मैंने खुद में कई बदलाव देखे हैं—अपनी सोच और जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण में काफी बदलाव इसकी वजह से आए। पिछले कुछ वर्षों में लोग मुझसे संपर्क करते रहे हैं और कहते रहे हैं कि उन्होंने कुछ एपिसोड देखे हैं और उनसे बहुत कुछ सीखा है। मुझे कई लोगों से प्रत्यक्ष प्रतिक्रियाएं मिली हैं, जिन्होंने इस शो और इससे मिली सीख की सराहना की है।”

अनूप सोनी ने कहा था कि इस शो के जरिये वो लोगों को सतर्क रहने का संदेश देते थे क्योंकि अपराध किसी के साथ भी हो सकता है।