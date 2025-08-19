मनोरंजन

अच्युत पोतदार ने 91 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, 'अरे कहना क्या चाहते हो' से मिली थी नई लोकप्रियता

Aug 19, 2025, 05:46 AM

मुंबई, 19 अगस्त (आईएएनएस)। बॉलीवुड और मराठी सिनेमा के वरिष्ठ अभिनेता अच्युत पोतदार का निधन हो गया है। उन्होंने 91 साल की उम्र में ठाणे के जुपिटर अस्पताल में अंतिम सांस ली। अभिनेता कुछ समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। बताया जा रहा है कि उन्हें अचानक बेहोश होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी तबीयत और बिगड़ती चली गई। उनके निधन की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है।

अच्युत पोतदार एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने उम्र को कभी अपने सपनों के रास्ते में नहीं आने दिया। फिल्मों में आने से पहले वह भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में देश की सेवा कर चुके थे। इसके बाद उन्होंने इंडियन ऑयल में लंबे समय तक नौकरी की। लेकिन मन में अभिनय का सपना अभी बाकी था। उन्होंने 44 साल की उम्र में अभिनय की दुनिया में कदम रखा और धीरे-धीरे अपने अभिनय से सबका दिल जीत लिया।

उन्होंने 125 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनकी फिल्मोग्राफी में 'तेजाब', 'परिंदा', 'दिलवाले', 'दामिनी', 'लगे रहो मुन्ना भाई', 'परिणीता', 'फरारी की सवारी', 'दबंग 2', और '3 इडियट्स' जैसी चर्चित फिल्में शामिल हैं। '3 इडियट्स' में निभाया गया उनका प्रोफेसर का किरदार छोटा जरूर था, लेकिन बेहद असरदार था। उनका एक डायलॉग- 'अरे कहना क्या चाहते हो'... आज भी सोशल मीडिया पर लोगों की जुबां पर है और मीम्स में बार-बार दोहराया जाता है।

अच्युत पोतदार ने सिर्फ फिल्मों तक खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने 'भारत एक खोज', 'वागले की दुनिया', और 'शुभ मंगल सावधान' जैसे टीवी सीरियल्स में भी शानदार अभिनय किया। थिएटर में भी वे सत्यदेव दुबे, विजया मेहता, और सुलभा देशपांडे जैसे कलाकारों के साथ जुड़े रहे।

उनके निधन की पुष्टि उनकी बेटी अनुराधा पारस्कर ने की और बताया कि उनका अंतिम संस्कार मंगलवार शाम ठाणे में किया जाएगा।

--आईएएनएस

पीके/एएस

