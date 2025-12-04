मनोरंजन

'अच्छा कंटेंट देखने दर्शक जरूर आएंगे', टीवी और ओटीटी पर असित मोदी ने रखी राय

Dec 04, 2025

मुंबई, 3 दिसंबर (आईएएनएस)। इंडियन टेलीविजन अकादमी (आईटीए) के 25 साल पूरे होने पर कई टेलीविजन हस्तियों ने अवॉर्ड शो में शिरकत की। इस मौके पर लोकप्रिय टेलीविजन शो 'तारक मेहता' के निर्देशक असित मोदी ने आईएएनएस से बातचीत की।

उन्होंने कहा कि अवॉर्ड शो इसलिए बनाया गया था ताकि भारतीय टेलीविजन के कलाकारों और तकनीशियनों की मेहनत को सम्मान मिले।

उन्होंने कहा, "25 साल से लगातार शशि और अंजू जी उसी सिद्दत से यह अवॉर्ड फंक्शन कर रहे हैं। टीवी इंडस्ट्री में इतने लंबे समय तक एक अवॉर्ड शो का चलना अपने आप में बड़ी बात है। 25 साल पूरे होने पर मैं यहां पर शशि और अंजू को बधाई देने के लिए आया हूं।"

टीवी और ओटीटी के सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा, "टेक्नोलॉजी से फर्क पड़ता है। लोग कहते हैं कि टीवी कम देखा जाने लगा, लेकिन मेरा मानना है कि अगर अच्छा कंटेंट दिखाएंगे तो दर्शक जरूर आएंगे। टीवी तो परिवार को जोड़ने का काम करता है। इसे तो पूरा परिवार मिलकर देखता है। टीवी की जगह तो हमेशा रहने वाली है।"

उन्होंने सोशल मीडिया और ओटीटी को लेकर कहा, "आज हर प्लेटफॉर्म अच्छे कंटेंट दे रहे हैं। फिर, चाहे वो ओटीटी, टीवी या सोशल मीडिया हो। दर्शकों के लिए तो जैसे छप्पन भोग लग गया है। ऐप पर भी मनपसंद शो मिल जाते हैं। पसंद न आए तो चैनल या ऐप बदल दिया।"

असित ने अपने सीरियल पर गर्व करते हुए कहा, "शो अभी भी चल रहा है, और जब तक चला पाएंगे चलाएंगे। मैं देखता हूं कि आज भी लोग इस शो को पसंद कर रहे हैं और हंसी और खुशी देने वाला एकमात्र शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' है। मुझे खुशी होती है कि लोग इसे बड़े चाव से देखते हैं। यह एक शो नहीं बल्कि एक ब्रांड है, जिसे अभी तक दर्शकों से बहुत प्यार मिल रहा है। इसे मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है और मेरी टीम भी बहुत दिल से मेहनत करती है।"

उन्होंने कहा, "शशि जी और अंजू जी अवॉर्ड को लेकर बहुत मेहनत करते हैं और टेलीविजन को लेकर अभी तक अवॉर्ड शो नहीं है, लेकिन फिल्मों को लेकर तो भारत सरकार भी पुरस्कार देती है, लेकिन टीवी के लिए कम ही होता है।"

