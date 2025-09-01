मनोरंजन

Abhijeet Bhattacharya Song Trend : 'दिल का जो हाल है' बना सोशल मीडिया का नया फीवर, अभिजीत भट्टाचार्य ने फैंस को कहा धन्यवाद

Sep 01, 2025, 07:24 PM
मुंबई: बॉलीवुड में समय-समय पर कुछ ऐसे गाने सामने आते हैं, जो भले ही अपने रिलीज के वक्त उतनी बड़ी पहचान न बना पाएं, लेकिन समय के साथ वे लोगों के दिलों में एक खास जगह बना लेते हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में जब पुराने गाने नए अंदाज में फिर से छा जाते हैं, तो कलाकारों के लिए यह किसी तोहफे से कम नहीं होता। ऐसा ही कुछ हुआ मशहूर सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य के साथ, जिनकी आवाज में फिल्म 'बेशर्म' का गाना 'दिल का जो हाल है' इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। लोग इस गाने पर बड़ी संख्या में रील्स बना रहे हैं, ये गाना अब ट्रेंड कर रहा है, जिसके चलते अभिजीत भट्टाचार्य ने अपने फैंस को इस प्यार के लिए धन्यवाद दिया है।

इस वीडियो की शुरुआत में अभिजीत भट्टाचार्य गिटार की धुन पर 'दिल का जो हाल है' गाते हुए नजर आते हैं। इसके बाद वीडियो में एक सॉन्ग मेकर बोलते हुए दिखते हैं, "जैसे कहते हैं ना कि छिपा हुआ हीरा जो होता है, वो आप कितने भी कोयले में रख दो, वो अपनी चमक जरूर दिखाता है।" इसके तुरंत बाद गाने की एक झलक दिखाई जाती है जिसमें रणबीर कपूर नजर आते हैं। वीडियो के अगले सीन में अभिजीत भट्टाचार्य कार में ड्रिंक का आनंद लेते हुए उसी गाने को गाते दिखते हैं। उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखती है।

वीडियो के आखिर में मेकर्स सभी फैंस का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं, ''आप सभी का धन्यवाद... इतने सालों के बाद यह गाना ऐसे जगा कि ये मेरे लिए सरप्राइज है। मैंने इस गाने को वापस पूरा सुना।''

इस वीडियो पोस्ट के कैप्शन में अभिजीत भट्टाचार्य ने लिखा, ''दिल का जो हाल है, फीवर।''

यह गाना अब सिर्फ एक म्यूजिक ट्रैक नहीं, बल्कि सोशल मीडिया ट्रेंड बन चुका है। इंस्टाग्राम पर इस गाने का क्रेज इस कदर बढ़ गया है कि हर उम्र के लोग, चाहे वो कपल्स हों, सिंगल हों या बच्चे हों... इस पर रील्स बना रहे हैं। लोग लिप सिंक कर रहे हैं, एक्सप्रेशन दे रहे हैं और अपनी भावनाएं इस गाने के जरिए साझा कर रहे हैं।

'दिल का जो हाल है' गाना फिल्म 'बेशर्म' का है। इसे रणबीर कपूर और पल्लवी शारदा पर फिल्माया गया है। गाने को अभिजीत भट्टाचार्य ने श्रेया घोषाल के साथ मिलकर गाया है, जबकि संगीत ललित पंडित का है।

 

 

