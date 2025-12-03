Abhishek Bajaj Dance : इंटरनेट के 'देसी बॉयज' बने अभिषेक बजाज और आवेज दरबार, पोस्ट किया शानदार वीडियो

मुंबई: मनोरंजन जगत में अक्सर रियलिटी शो के सितारे सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए चर्चा बटोरते रहते हैं। इस कड़ी में बुधवार को 'बिग बॉस 19' के दो एक्स कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज और आवेज दरबार ने एक मजेदार वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में दोनों मिलकर 2011 में रिलीज हुई फिल्म 'देसी बॉयज' के मशहूर टाइटल ट्रैक पर डांस करते दिख रहे हैं।

आवेज दरबार को 35वें दिन बिग बॉस के घर से बाहर का रास्ता दिखाया गया था और अभिषेक बजाज को 77वें दिन शो से बाहर किया। दोनों लंबे समय बाद एक साथ नजर आए।

अभिषेक बजाज और आवेज दरबार ने बुधवार को अपने-अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक डांस वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में दोनों पूरे जोश के साथ गाने पर थिरकते दिखाई दे रहे हैं, वहीं बैकग्राउंड में 'देसी बॉयज' का गाना बज रहा है।

दोनों ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'अभिषेक और आवेज, हैशटैग देसी बॉयज।'

फिल्म 'देसी बॉयज' का निर्देशन रोहित धवन ने किया था, और खास बात यह थी कि यह उनके निर्देशन की पहली फिल्म थी। रोहित धवन, बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक डेविड धवन के बेटे हैं, इसलिए फिल्म उस समय भी खास चर्चा में रही थी। इसमें अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम, दीपिका पादुकोण और चित्रांगदा सिंह जैसे बड़े कलाकार नजर आए थे।

वहीं 'बिग बॉस 19' का फिनाले वीक चल रहा है। 6 दिसंबर को फिनाले होगा, जिसमें पता चलेगा कि इस सीजन का विजेता कौन है। घर में अब छह कंटेस्टेंट्स हैं: तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, मालती चाहर, प्रणीत मोरे, और अमाल मलिक। ये टॉप 6 कंटेस्टेंट ट्रॉफी जीतने की कोशिश में जुटे हुए हैं।

इस सीजन की शुरुआत भी कई जाने-माने नाम के साथ हुई थी। इन टॉप-6 के अलावा, नतालिया जानोसजेक, नगमा मीराजकर, आवेज दरबार, अशनूर कौर, मृदुल तिवारी, कुनिका सदानंद, बसीर अली, अभिषेक बजाज, जीशान कादरी, नेहल चुडासमा, शहबाज बदेशा, और नीलम गिरी शामिल रहे।

'बिग बॉस 19' की मेजबानी बॉलीवुड मेगास्टार सलमान खान कर रहे हैं और इसका प्रसारण कलर्स चैनल और जियो हॉटस्टार पर किया जा रहा है।

