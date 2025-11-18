Abhijeet Sawant Performance : 'आई पॉपस्टार' में जेन जी के लिए अभिजीत सावंत ने गाया 'मोहब्बतें लुटाऊंगा' का नया वर्जन

मनोरंजन

Nov 18, 2025, 04:07 PM
मुंबई: आज के दौर में लोग अपने अंदाज और पसंद के हिसाब से संगीत चुनते हैं। इस कड़ी में कुछ ऐसे मंचों की अहमियत और बढ़ जाती है जो ओरिजिनल और लेटेस्ट संगीत को आगे लाते हैं। इसी बदलते संगीत माहौल के बीच 'आई पॉपस्टार' जैसा शो कलाकारों को अपनी पहचान बनाने का मौका दे रहा है।

यहां देशभर के उभरते हुए गायक और संगीतकार मिलकर नई धुनों और नए विचारों को खुलकर पेश करते हैं। इसी शो में एक खास मौके पर शामिल हुए 'इंडियन आइडल 1' के विजेता अभिजीत सावंत ने अपने लोकप्रिय गाने 'मोहब्बतें लुटाऊंगा' को बिल्कुल नए अंदाज में पेश कर दर्शकों का दिल जीत लिया।

'आई पॉपस्टार' में कई प्रदेशों और भाषाओं से जुड़े कलाकार एक साथ आते हैं। मराठी संगीत जगत की जानी-मानी आवाजें, जैसे राधिका भिड़े और रोहित राऊत, भी इस शो का हिस्सा हैं। इस शो में गायन के साथ-साथ संगीत की जुगलबंदी को भी दर्शकों के सामने बेहद खूबसूरती से रखा जाता है। अभिजीत सावंत को शो के प्री-फाइनल एपिसोड में आमंत्रित किया गया था, जहां उनकी मौजूदगी ने माहौल को और भी खास बना दिया।

शो में अपनी प्रस्तुति के बारे में बात करते हुए अभिजीत ने कहा कि उनके लिए यह अनुभव बेहद सुंदर और यादगार रहा। उन्होंने कहा, '''आई पॉपस्टार' जैसा मंच आज भी उन गानों और कलाकारों को प्रोत्साहित करता है जो अपनी खुद की धुन और शब्दों के साथ संगीत बनाते हैं। आज के समय में ऐसे प्लेटफॉर्म बहुत कम हैं जो ओरिजिनल संगीत को महत्व देकर युवा कलाकारों को आगे बढ़ने का मौका देते हैं।''

अभिजीत ने कहा, "इस शो के कंटेस्टेंट्स में न सिर्फ बेहतरीन सिंगिंग का टैलेंट है, बल्कि इनमें सॉन्ग राइटिंग, प्रेजेंटेशन, और म्यूजिक की प्रतिभा भी छुपी हैं। मुझे देखकर खुशी हुई कि परमीश, आदित्य, किंग, और आस्था जैसे जाने-माने इंडी म्यूजिक कलाकार इन युवाओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है।"

उन्होंने बताया, ''इंडियन आइडल जीतने के बाद से ही मैं ऐसे मंचों का हिस्सा बनना चाहता था, जो आज के दौर का असली और नया संगीत लोगों तक पहुंचाते हों और 'आई पॉपस्टार' इस सोच को अच्छी तरह से पूरा करता है। इसी मंच ने मुझे अपने पुराने हिट 'मोहब्बतें लुटाऊंगा' को एक नए अंदाज में दोबारा प्रस्तुत करने का मौका दिया। चूंकि यह शो खासकर जेन जी के दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, इसलिए मैंने इस गाने को बिल्कुल नए रूप में तैयार किया। यह नया वर्जन सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, ये मेरे लिए खुशी की बात है।''

बता दें कि अभिजीत सावंत का संगीत सफर 'इंडियन आइडल' से शुरू होकर कई म्यूजिक एलबम और फिल्मों तक पहुंचा। उनका पहला एलबम 'आपका अभिजीत सावंत' 2005 में रिलीज हुआ और उसी साल उन्होंने फिल्म 'आशिक बनाया आपने' के लिए 'मर जावां मिट जावां' गाया। इसके बाद 2007 में उनका दूसरा एलबम 'जुनून' आया और 2013 में उनका तीसरा एलबम 'फरीदा' रिलीज हुआ। संगीत के साथ-साथ उन्होंने अभिनय में भी हाथ आजमाया। साल 2009 में फिल्म 'लॉटरी' से उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत की। बाद में वह 'तीस मार खां' में एक छोटे से रोल में नजर आए। टीवी पर वह 'कैसा ये प्यार है' और 'सीआईडी' जैसे लोकप्रिय शोज का हिस्सा रहे।

