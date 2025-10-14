Abhay Deol Film : अभय देओल ने ग्रीस में किया ‘बन टिक्की’ का प्रमोशन, बताया-फिल्म क्यों है खास

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता अभय देओल की फिल्म ‘बन टिक्की’ बहुत जल्द रिलीज होगी। वह इस फिल्म के प्रमोशन में जुटे हैं। वह ग्रीस गए थे, जहां पर उन्होंने फिल्म के प्रचार के साथ ही सिनेमा, कला और संगीत से जुड़े लोगों से मुलाकात की।

इस ट्रिप की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हुए उन्होंने खुद को 'गौरवशाली' बताया। उन्होंने कहा कि काम की वजह से उन्हें अलग-अलग जगहों पर जाना पड़ता है और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से मिलने का मौका मिलता है।

फिल्म, कला और संगीत के क्षेत्र के लोगों से मिलने पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए अभय देओल ने लिखा, "यह मेरे लिए कितनी खुशकिस्मती की बात है कि मैं वह कर पा रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं। फिल्म, कला तथा संगीत के क्षेत्र से जुड़े दुनियाभर के लोगों से मिल पा रहा हूं। मेरी टीम, जो हर तरह की रचनात्मकता के प्रति जुनून से भरी हुई है और समान सोच वाले एक समुदाय का निर्माण कर रही है, उसने इसे संभव बनाया है।"

उन्होंने लिखा, “मुझे उम्मीद है कि अगले साल मेरे पास वहां ले जाने के लिए एक फिल्म होगी। हाइड्रा ग्रीस का एक खूबसूरत द्वीप है, जहां के लोग बहुत अच्छे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि दुनियाभर के कलाकार इस द्वीप पर आते हैं, यह बहुत ही आकर्षक था।"

फिल्म की बात करें तो ‘बन टिक्की’ का वर्ल्ड प्रीमियर 36वें पाम स्प्रिंग्स अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था। यहां इसे खूब सराहा गया। निर्देशक फराज आरिफ अंसारी की यह पहली फीचर फिल्म भी है।

इसमें एक बच्चे की कहानी है जिसके बहुत से सवालों के जवाब उसके आस-पास रहने वालों के पास भी नहीं हैं। फिल्म के बारे में बात करते हुए अभय देओल ने बताया था कि स्क्रिप्ट सुनते ही उन्हें यह पसंद आ गई थी। उन्होंने कहा था कि नफरत से भरी इस दुनिया में इस तरह की प्यारी फिल्म बहुत कम ही देखने को मिलती है।

अभय के अलावा फिल्म में शबाना आजमी, जीनत अमान, नुसरत भरुचा और रोहन सिंह जैसे सितारे भी दिखाई देंगे। इस फिल्म को ज्योति देशपांडे, दिनेश मल्होत्रा, मारिज्के डिसूजा और मनीष मल्होत्रा ने मिलकर प्रोड्यूस किया है।