मनोरंजन

अभद्रता मामले में अरिजीत सिंह के सिक्योरिटी गार्ड की माफी के बाद शिकायत वापस

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 17, 2025, 08:54 AM

कोलकाता, 17 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के शांतिनिकेतन में एक वीडियो शूट के दौरान हुई असुविधा के लिए मशहूर गायक अरिजीत सिंह के सिक्योरिटी गार्ड ने शिकायतकर्ता कमलकांत लाहा से माफी मांगी। इसके बाद लाहा ने अरिजीत और उनके गार्ड के खिलाफ शांतिनिकेतन पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत वापस ले ली।

यह शिकायत 14 अगस्त को दर्ज की गई थी। पुलिस ने रविवार को बताया कि शनिवार को दोनों पक्षों को शांतिनिकेतन पुलिस स्टेशन बुलाकर मामले पर चर्चा की गई।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “शिकायतकर्ता और अरिजीत सिंह के सिक्योरिटी गार्ड को बातचीत के लिए बुलाया गया था। दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से मामले को सुलझाने का फैसला किया। सिक्योरिटी गार्ड ने लाहा से असुविधा के लिए माफी मांगी, जिसके बाद शिकायत वापस ले ली गई।”

इसके अलावा, वीडियो शूटिंग के प्रभारी लोगों ने शांतिनिकेतन पुलिस स्टेशन में एक बांड जमा किया, जिसमें आश्वासन दिया गया कि बोलपुर और शांतिनिकेतन के निवासियों को शूटिंग के दौरान किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी।

दरअसल, 14 अगस्त को शांतिनिकेतन के सुभाषपल्ली निवासी कमलकांत लाहा ने अरिजीत सिंह और उनके सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज की थी। वाद्ययंत्र बनाने वाले लाहा ने आरोप लगाया था कि शूटिंग के लिए सड़क का रास्ता बंद होने की वजह से उन्हें रास्ते से गुजरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

उन्होंने बताया, “मैं मोटरबाइक से काम पर जा रहा था, लेकिन अरिजीत सिंह के वीडियो शूटिंग के कारण रास्ता बंद था। मैं जल्दी में था। लेकिन, सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे पांच मिनट इंतजार करने को कहा। जब मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की, तो गार्ड ने मुझे उठाकर पुलिस की गाड़ी में बैठाने की कोशिश की। इस धक्कामुक्की में मेरी सोने की अंगूठी भी खो गई।”

लाहा ने कहा कि एक कलाकार होने के नाते उन्हें इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। हालांकि, माफी के बाद मामला सुलझ गया। पिछले कुछ दिनों से अरिजीत सिंह विश्व-भारती विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध शांतिनिकेतन में एक वीडियो शूटिंग के लिए मौजूद हैं। हाल ही में उन्होंने मूर्शिदाबाद में अंतरराष्ट्रीय पॉप स्टार एड शीरन के साथ एक म्यूजिक वीडियो भी शूट किया था।

--आईएएनएस

एमटी/केआर

Related posts

Loading...

More from author

Loading...