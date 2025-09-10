मनोरंजन

अभिषेक बच्चन ने भी दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की याचिका, 'व्यक्तित्व अधिकारों' की सुरक्षा की उठाई मांग

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 10, 2025, 12:07 PM

नई दिल्ली, 10 सितंबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन के बाद अब उनके पति और बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन ने भी अपनी पहचान, छवि और नाम के दुरुपयोग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अभिषेक ने याचिका दाखिल कर वेबसाइटों, यूट्यूब चैनलों और अन्य डिजिटल माध्यमों द्वारा उनके नाम, तस्वीर, आवाज और व्यक्तित्व के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की है।

उन्होंने कोर्ट से अपील की है कि बिना उनकी अनुमति के इन सभी चीजों का उपयोग न किया जाए, क्योंकि इसका इस्तेमाल कई लोग व्यक्तिगत और व्यावसायिक फायदे के लिए कर रहे हैं।

याचिका में अभिषेक बच्चन ने स्पष्ट किया है कि उनकी छवि और आवाज का दुरुपयोग किया जा रहा है, और यह सब बिना किसी कानूनी अनुमति के किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कई ऐसे वीडियो और कंटेंट सामने आए हैं, जो या तो पूरी तरह फर्जी हैं या एडिट किए गए हैं। इनमें से कुछ कंटेंट में उन्हें जानबूझकर विवादास्पद या आपत्तिजनक तरीके से पेश किया गया है, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंच रहा है। इस याचिका के जरिए उन्होंने 'व्यक्तित्व अधिकारों' की रक्षा की मांग की है।

बता दें कि ये अधिकार किसी भी व्यक्ति को यह तय करने का हक देते हैं कि उनके नाम, चेहरे, आवाज या किसी भी निजी पहचान का इस्तेमाल कैसे और किस उद्देश्य से किया जाए।

अभिषेक की याचिका में यह भी कहा गया है कि डिजिटल दुनिया में तेजी से बढ़ रही एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और डीपफेक तकनीक का इस्तेमाल कर फर्जी वीडियो बनाए जा रहे हैं, जिससे न केवल उनकी छवि प्रभावित हो रही है, बल्कि यह निजता के अधिकारों का भी गंभीर उल्लंघन है।

गौरतलब है कि इससे पहले ऐश्वर्या राय बच्चन ने भी एक ऐसी ही याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके चेहरे को विवादास्पद वीडियो में जोड़कर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा है। ऐसी घटनाएं न केवल फिल्मी हस्तियों के लिए चिंता का विषय हैं, बल्कि आम लोगों के लिए भी डिजिटल सुरक्षा और निजता को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती हैं।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम

Related posts

Loading...

More from author

Loading...