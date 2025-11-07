मनोरंजन

अभिषेक बच्चन के गाने पर कोमल सिंह ने लगाए ठुमके, एक्सप्रेशन और डांस से खींचा लोगों का ध्यान

Nov 07, 2025, 04:08 PM
मुंबई, 7 नवंबर (आईएएनएस)। भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री कोमल सिंह सोशल मीडिया पर हमेशा अपनी अदाओं और डांस मूव्स से फैंस का दिल जीतती रहती हैं। शुक्रवार को उन्होंने बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन के मशहूर गाने 'तेरी आंखों का अंदाज' पर एक शानदार डांस वीडियो पोस्ट किया, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया।

वीडियो में कोमल सिंह अपने एक्सप्रेशंस और डांस स्टाइल के जरिए दर्शकों को एंटरटेन कर रही हैं। उनका यह अंदाज सिर्फ उनके फैंस को ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया के तमाम यूजर्स को भी पसंद आ रहा है।

इंस्टाग्राम पर पोस्ट वीडियो में कोमल सिंह ने गाने की रोमांटिक धुनों पर शानदार डांस मूव्स किए। उनके डांस में हल्की-फुल्की शरारत के साथ-साथ हुक स्टेप्स का मेल देखने को मिला। उनके एक्सप्रेशंस, खासकर आंखों और चेहरे के भाव, गाने के बोलों के साथ इतनी खूबसूरती से मेल खा रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे वे खुद इस गाने की कहानी को बयां कर रही हों।

वीडियो में उनके आउटफिट और लुक की भी खूब चर्चा रही। फैंस उनकी खूबसूरती और जबरदस्त डांस की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

बता दें कि 'तेरी आंखों का अंदाज' एक बेहद लोकप्रिय और रोमांटिक गाना है, जिसे साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म 'हां मैंने भी प्यार किया' से लिया गया है। इस गाने को अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर पर फिल्माया गया। गाने में दोनों की जोड़ी काफी शानदार नजर आई। गाने को अलका याग्निक और उदित नारायण ने गाया। इस गाने को सुनते ही लोग यादों में खो जाते हैं।

वहीं बात करें अगर कोमल सिंह की तो उनका करियर सोशल मीडिया से शुरू हुआ। उन्होंने अपने शुरुआती दौर में टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर छोटे-छोटे वीडियो बनाकर दर्शकों का ध्यान खींचा। उनके आकर्षक लुक और डांस मूव्स ने जल्दी ही फैंस के बीच उन्हें लोकप्रिय बना दिया। इसके बाद उन्होंने भोजपुरी फिल्म और म्यूजिक वीडियो इंडस्ट्री में कदम रखा।

उन्होंने खेसारी लाल यादव और पवन सिंह जैसे सुपरस्टार्स के साथ काम किया और इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम

