अभिनेत्री उर्मिला उन्नी ने थामा बीजेपी का दामन, कहा-मैं पीएम मोदी की बड़ी प्रशंसक हूं

Nov 19, 2025, 06:19 AM

कोच्चि, 19 नवंबर (आईएएनएस)। केरल में राजनीति का रंग अब कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। फिल्म और कला जगत के लोग अब राजनीति में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। इस कड़ी में मलयालम फिल्म और टेलीविजन की मशहूर अभिनेत्री उर्मिला उन्नी ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का दामन थामा। उनका बीजेपी में शामिल होना पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि यह उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक छवि को एक नए राजनीतिक कनेक्शन के रूप में पेश करता है।

उर्मिला उन्नी का बीजेपी में औपचारिक प्रवेश कोच्चि में एक खास कार्यक्रम के दौरान हुआ, जिसमें कई वरिष्ठ बीजेपी नेता और फिल्म इंडस्ट्री की प्रमुख हस्तियां मौजूद थीं। समारोह में फिल्म निर्माता जी. सुरेश कुमार ने भी हिस्सा लिया, जो इस बात का संकेत है कि केरल में फिल्म जगत के लोग राजनीति की ओर आकर्षित हो रहे हैं। उर्मिला का यह कदम बीजेपी की उस रणनीति का हिस्सा है, जो राज्य में अपनी सांस्कृतिक और फिल्मी पृष्ठभूमि को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है।

बीजेपी में शामिल होने के बाद उर्मिला ने कहा, ''मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी प्रशंसक हूं। मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से विकास की दिशा में बढ़ रहा है और यही कारण है कि मैंने बीजेपी से जुड़ने का फैसला किया।''

उर्मिला ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल कला और संस्कृति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वह राजनीति और समाज सेवा के जरिए भी लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहती हैं। उर्मिला ने कहा कि समाज को राजनीति के जरिए बेहतर दिशा देने का सही समय आ गया है।

केरल में स्थानीय चुनावों से पहले उर्मिला का यह कदम पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। उर्मिला की फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी पहचान है और उनकी सामाजिक पहुंच बीजेपी को राज्य के शहरी और सांस्कृतिक वर्ग में अपनी स्थिति को मजबूत करने में मदद कर सकती है। उर्मिला के फैंस और सोशल मीडिया पर उनकी बड़ी फॉलोइंग का फायदा बीजेपी को मिलने की संभावना है।

उर्मिला से पहले भी कई फिल्मी हस्तियां बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं, लेकिन उर्मिला की प्रसिद्धि और प्रभाव को देखते हुए यह कदम खास माना जा रहा है। उर्मिला ने कहा कि वह अब अपनी कला के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहती हैं, और इसके लिए उन्होंने राजनीति को चुना है।

