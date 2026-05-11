अभिनेत्री सुम्बुल तौकीर ने कहा-ज्यादा घंटे काम करने के बाद तरोताजा होने को आराम जरूरी

मुंबई, 11 मई (आईएएनएस)। अभिनेत्री सुम्बुल तौकीर ने टीवी में लंबे काम के घंटों पर अपने विचार शेयर करते हुए कहा कि ज्यादा घंटे काम करने के बाद तरोताजा होने के लिए आराम जरूरी है।

आईएएनएस के साथ बातचीत में सुम्बुल ने बताया कि हर दिन इतने लंबे समय तक काम करने का असर किसी की भी शारीरिक और मानसिक सेहत पर पड़ना तय है और इसलिए ठीक से आराम करना बहुत जरूरी है।

जब उनसे पूछा गया कि टीवी में लंबे काम के घंटों के बारे में आपके क्या विचार हैं तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मैंने लगभग हर शो में लंबे काम के घंटे अनुभव किए हैं। शारीरिक और मानसिक, दोनों तरह से यह बहुत थकाने वाला होता है। आप लगातार परफॉर्म कर रहे होते हैं, डायलॉग याद कर रहे होते हैं और फोकस बनाए रखते हैं। अगर आप ज़्यादा घंटे काम कर रहे हैं, तो उसके बाद दोबारा तरोताजा होने के लिए ठीक से आराम करना जरूरी है।

यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें कभी सेट पर बर्ताव को लेकर कोई दिक्कत हुई तो उन्होंने इससे इनकार करते हुए कहा कि अगर कभी ऐसा होता है, तो मैं निश्चित रूप से इसके बारे में बात करूंगी।

बातचीत के दौरान, सुम्बुल ने यह भी बताया कि बदलते दर्शकों के टेस्ट और ओटीटी प्लेटफॉर्म के बढ़ते चलन के बीच टीवी में कहानी कहने के तरीके को भी बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे समय आगे बढ़ता है, कहानी कहने के पैटर्न को भी बदलना चाहिए। हम बार-बार वही कंटेंट पेश नहीं कर सकते। अगर टीवी में कहानी कहने के तरीके में सुधार की कोई गुंजाइश है, तो निश्चित रूप से उस पर काम किया जाना चाहिए।

एक एक्टर के तौर पर अपने विकास पर बात करते हुए अभिनेत्री ने कहा कि न सिर्फ एक एक्टर के तौर पर, बल्कि उनकी इस यात्रा ने उन्हें एक इंसान के तौर पर भी बेहतर बनाया है। सुम्बुल ने माना कि समय के साथ वह काफी ज़्यादा मिलनसार हो गई हैं।

उन्होंने कहा कि एक एक्टर के तौर पर, मैं निश्चित रूप से बेहतर हुई हूं, लेकिन मुझे लगता है कि एक इंसान के तौर पर मैं और भी ज़्यादा निखरी हूं। जब मैंने पहली बार इंडस्ट्री में कदम रखा था, तो मैं काफी अंतर्मुखी थी। मैं ज़्यादा बात नहीं करती थी और बहुत शर्मीली थी। समय के साथ, इसमें काफी बदलाव आया है।

--आईएएनएस

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