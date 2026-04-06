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अभिनेत्री सोमी अली ने दिवंगत दिव्या भारती की ईमानदारी और बेबाकी को किया याद

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 06, 2026, 07:08 AM

मुंबई, 5 अप्रैल (आईएएनएस)। अभिनेत्री सोमी अली ने 5 अप्रैल को दिवंगत सुपरस्टार दिव्या भारती की 33वीं पुण्यतिथि पर उन्हें सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी।

अपनी दोस्त दिव्या को याद करते हुए अभिनेत्री ने उन्हें असाधारण प्रतिभा का प्रतीक बताया।

90 के दशक के एक फोटोशूट की दिव्या की तस्वीर साझा करते हुए सोमी ने लिखा, “तुम्हें बहुत याद कर रही हूं! तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, मेरी दोस्त। हमने एक खूबसूरत युवती और असाधारण प्रतिभा की प्रतीक को खो दिया।”

उन्होंने आगे कहा कि एक ईमानदार, बेबाक लड़की जो किसी की बकवास बर्दाश्त नहीं करती थी। खूबसूरत, साहसी और अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली... दिव्या भारती बहुत जल्दी चली गई।

दिव्या भारती की बात करें तो, यह युवा सुपरस्टार 90 के दशक के शुरुआती दौर में बॉलीवुड की सबसे होनहार अभिनेत्रियों में से एक थीं।

उन्होंने बहुत कम उम्र में, कथित तौर पर किशोरावस्था में ही अपने करियर की शुरुआत की और 'दीवाना', 'शोला और शबनम', 'विश्वात्मा' जैसी सुपरहिट फिल्मों से जल्दी ही प्रसिद्धि हासिल कर ली।

दिव्या ने अपने छोटे से करियर में शाहरुख खान और ऋषि कपूर जैसे दिग्गजों के साथ काम किया।

उन्होंने हिंदी और तेलुगु सिनेमा दोनों में अपनी एक लोकप्रिय पहचान बनाई।

उनके लोकप्रिय गीतों में 'सात समुंदर पार' और 'ऐसी दीवानगी' शामिल हैं, जो आज भी चार्टबस्टर माने जाते हैं।

निजी जीवन की बात करें तो दिव्या भारती ने 90 के दशक की शुरुआत में बहुत कम उम्र में ही फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला से शादी कर ली थी।

एक चौंकाने वाली घटना में अभिनेत्री का 1993 में मुंबई स्थित अपने अपार्टमेंट की बालकनी से गिरने के बाद 19 वर्ष की आयु में दुखद निधन हो गया।

--आईएएनएस

एमएस/

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