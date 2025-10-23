अभिनेत्री मानसा चौधरी के कहने पर 'आर्यन' से हटाया गया किसिंग सीन: विष्णु विशाल

चेन्नई, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। तमिल फिल्मों के अभिनेता विष्णु विशाल की फिल्म 'आर्यन' 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में अभिनेत्री मानसा चौधरी उनके अपोजिट दिखाई देंगी।

हाल ही में अभिनेता ने बताया कि मानसा चौधरी के कहने पर उन्होंने फिल्म से किसिंग सीन को हटा दिया। इस सीन को लेकर वह सहज नहीं थीं।

अभिनेता विष्णु विशाल ने इस बात की जानकारी एक कार्यक्रम में दी। इस फिल्म को उनका प्रोडक्शन हाउस विष्णु विशाल स्टूडियोज भी प्रोड्यूस कर रहा है।

अभिनेता ने कहा, "हमने फिल्म में एक गाना रखा था। यह एक रोमांटिक गाना था। हमने गाने के लिए एक किसिंग सीन शूट किया, जिसके बाद मानसा निर्देशक के पास गईं और इस तरह के सीन को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने निर्देशक से कहा कि वह नहीं चाहतीं कि वह सीन गाने में शामिल किया जाए।"

उन्होंने कहा, "जब निर्देशक ने मुझे बताया कि उन्होंने क्या कहा है, तो मैं उनकी बात समझ गया और मैंने तुरंत निर्देशक से कहा कि हम ऐसा कुछ भी शूट नहीं करेंगे और हम गाने को बिल्कुल अलग तरीके से शूट करेंगे। इसके अलावा फिल्म की एडिटिंग में हमने उस सीन को काट दिया। मैं एक अभिनेता के रूप में समझता हूं और सराहना करता हूं कि मानसा ने अपने विचार व्यक्त किए और हमने उस पर कार्रवाई की है। मैं यह इसलिए साझा कर रहा हूं क्योंकि मैं हमेशा महिलाओं और सिनेमा के प्रति उनके नजरिए का सम्मान करता हूं।"

'आर्यन' एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर फिल्म है, जिसके निर्देशक प्रवीण के. हैं। फिल्म को शुभ्रा और आर्यन रमेश ने भी प्रोड्यूस किया है। मूवी में अभिनेता सेल्वाराघवन को एक सीरियल किलर के रूप में दिखाया गया है जो पुलिस को चुनौती देना पसंद करता है।

इस फिल्म में विष्णु विशाल एक बार फिर एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं। ‘आर्यन’ में सेल्वाराघवन, श्रद्धा श्रीनाथ, मानसा चौधरी, साई रौनक, तारक पोनप्पा, माला पार्वती, अविनाश और अभिषेक जोसेफ जॉर्ज जैसे कलाकार भी हैं।

मनु आनंद, जिन्होंने विष्णु विशाल की फिल्म ‘एफआईआर’ का निर्देशन किया था, इस फिल्म के सह-लेखक हैं। फिल्म का छायांकन हरीश कन्नन ने किया है। इस क्राइम थ्रिलर का संगीत सैम सी.एस. ने दिया है। फिल्म के स्टंट सिल्वा ने डायरेक्ट किए हैं।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम