मनोरंजन

अभिनेत्री अदा शर्मा की दादी का निधन, भावुक पोस्ट शेयर कर दी जानकारी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 26, 2025, 05:56 AM

मुंबई, 25 नवंबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री अदा शर्मा के घर पर दुखों का पहाड़ टूटा है। हाल ही में अभिनेत्री की दादी का निधन हो गया है।

मंगलवार को अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर अपनी दादी के साथ तस्वीर पोस्ट की और लिखा, "ऊं शांति। हमारी पाती (मेरी दादी) चाहती थीं कि उन्हें इसी तरह याद किया जाए। सभी शिक्षकों और छात्रों का धन्यवाद, जिन्होंने हमेशा उन्हें सम्मान दिया। उनका तीन दिन पहले निधन हो गया।"

अभिनेत्री की दादी पिछले कुछ महीनों से अल्सरेटिव कोलाइटिस और डायवर्टीकुलिटिस से पीड़ित थीं, जिसके लिए वह अस्पताल में भर्ती थीं। अभिनेत्री अपनी दादी के साथ काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करती थी। वह अक्सर उनके साथ सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करती रहती थी।

अभिनेत्री की बात करें तो उन्होंने साल 2008 में हॉरर फिल्म 1920 से अभिनय की शुरुआत की थी, जिसमें उनकी एक्टिंग को काफी सराहना मिली थी। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर अवॉर्ड में नामांकित किया गया था। इसके बाद उन्होंने साउथ सिनेमा की तरफ भी रुख किया था, जिसमें उन्होंने 'कमांडो 2' समेत कुछ फिल्में की थीं।

अदा ने 2014 में फिल्म 'हंसी तो फंसी' में अदाकारी की। इसी साल अदा ने तेलुगु फिल्म 'हार्ट अटैक' में बेहतरीन काम किया। साल 2023 में 'द केरल स्टोरी' में उन्होंने मुख्य किरदार निभाया। अदा की मां केरल से हैं और क्लासिकल डांसर हैं, जिस वजह से अदा बेहतरीन क्लासिकल डांसर भी हैं।

इसी के साथ अभिनेत्री पिछली बार तेलुगु फिल्म 'सीडी' में नजर आई थीं। जल्द ही वह फिल्म 'तुमको मेरी कसम' का हिस्सा होंगी। अभिनेत्री जल्द ही क्राइम थ्रिलर में भी नजर आएंगी। फिल्म का निर्माण 8 पिक्चर्स के बैनर तले हो रहा है। यह फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और इसे 2026 में रिलीज किया जाएगा।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम

Related posts

Loading...

More from author

Loading...