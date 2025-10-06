अभिनेत्री अक्षरा सिंह का नया भोजपुरी गाना ‘चल जाईब मायके’ रिलीज

मुंबई, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री और गायिका अक्षरा सिंह का नया गाना ‘चल जाईब मायके’ रविवार को रिलीज हो गया।

अक्षरा ने खुद अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक वीडियो शेयर कर इस गाने के रिलीज होने की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि यह गाना उनके आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, जहां दर्शक इसे देख और सुन सकते हैं।

‘चल जाईब मायके’ एक मजेदार और मनोरंजक गाना है, जिसमें पति-पत्नी के बीच की तीखी नोकझोंक को बेहद हल्के-फुल्के और हास्यपूर्ण अंदाज में पेश किया गया है।

गाने में पत्नी अपने पति से नाराज होकर मायके जाने की बात कहती है और मजाक में पूछती है, “अगर मैं मायके चली गई, तो तुम क्या खाओगे?”

इस थीम के जरिए गाना दर्शकों को हंसाने के साथ-साथ उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ता है। गाने की कहानी और प्रस्तुति इसे हर उम्र के दर्शकों के लिए आकर्षक बनाती है।

इस गाने में अक्षरा सिंह ने न केवल अभिनय किया, बल्कि अपनी मधुर आवाज से इसे खास भी बनाया है। उनके साथ गायक मधुकर आनंद ने भी अपनी आवाज दी है। गाने के बोल संदीप साजन ने लिखे हैं। म्यूजिक डायरेक्शन की जिम्मेदारी भी मधुकर आनंद ने संभाली है। कोरियोग्राफी की बात करें तो एमके गुप्ता जॉय ने गाने के डांस स्टेप्स को बेहद आकर्षक और जोशीला बनाया है।

अक्षरा सिंह भोजपुरी सिनेमा की एक ऐसी हस्ती हैं, जिन्होंने अपनी एक्टिंग और गायकी से लाखों दिल जीते हैं। उनके इस नए गाने को लेकर सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा हो रही है। फैंस इसे उनके करियर का एक और शानदार गाना बता रहे हैं।

गाने की वीडियो और म्यूजिक दर्शकों को भोजपुरी संस्कृति की झलक दिखाने के साथ-साथ मनोरंजन का डबल डोज भी देता है। ‘चल जाईब मायके’ को अक्षरा के यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है।

