मनोरंजन

अभिनेत्री अक्षरा सिंह भोजपुरी साहित्य सम्मेलन में पहुंचीं, आयोजक का किया शुक्रिया

Nov 30, 2025, 03:24 AM

मुंबई, 29 नवंबर (आईएएनएस)। भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने अमनौर (छपरा) में आयोजित दो दिवसीय अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के 28वें सत्र में शिरकत की। इस मौके पर अभिनेत्री ने आईएएनएस से बात की। उन्होंने कहा कि मुझे यहां बुलाने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। यह बहुत ही शानदार आयोजन है।

अभिनेत्री ने कहा, "मुझे 28वें महासम्मेलन में बुलाया गया है, जिसके लिए मैं माननीय संजय जी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। उन्होंने इतना अच्छा भव्य कार्यक्रम आयोजित करवाया है और तमाम दिग्गजों को बुलाया है। यहां पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।

दो दिवसीय अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन की मेजबानी अमनौर (सारण) में की गई, जिसमें देश-विदेश के विद्वान साहित्यकार, कवि और कलाकार शामिल हुए। यह आयोजन भोजपुरी साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया।

अभिनेत्री अक्षरा सिंह भोजपुरी सिनेमा का जाना-माना चेहरा हैं। उन्होंने अभिनय के साथ-साथ संगीत में काफी नाम बनाया है।

उन्होंने भोजपुरी सिनेमा में करियर की शुरुआत रवि किशन के साथ फिल्म 'सत्यमेव जयते' से अपने अभिनय सफर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने 'प्राण जाए पर वचन ना जाए', 'सौगंध गंगा मैया के', 'सत्या', 'तबादला', 'सरकार राज', और 'मां तुझे सलाम' जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। अभिनेत्री 2021 में 'बिग बॉस ओटीटी' में भी नजर आ चुकी हैं, जहां उन्होंने अपने बेबाक अंदाज से दर्शकों का ध्यान खींचा।

अक्षरा का हालिया रिलीज सॉन्ग 'हमार तिरछी नजर' है। वहीं, उनकी कई फिल्में रिलीज होने के लिए लाइन पर लगी हैं, जिनमें निरहुआ के साथ फिल्म 'सात फेरे चार वचन' और 'अम्बे है मेरी मां' शामिल हैं।

