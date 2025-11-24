अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर भावुक हुए सनी हिंदुजा, कहा- धर्मेंद्र जी बॉलीवुड के आइकन थे

मुंबई, 24 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) के 56वें संस्करण का आयोजन बड़ी धूमधाम से चल रहा है, जहां पर मनोरंजन जगत के कई कलाकारों ने शिरकत की। इस दौरान आयोजन में पहुंचे अभिनेता सनी हिंदुजा ने मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया।

आयोजन के दौरान अभिनेता ने आईएएनएस से बातचीत की, जिसमें उन्होंने अभिनेता को बॉलीवुड का आइकन बताया और उनके परिवार के प्रति संवेदना जताई।

अभिनेता ने कहा, "धरम जी के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। ये दुखद खबर सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि पूरे मनोरंजन जगत के लिए एक शोक की खबर है, और मैं तो उनकी फिल्में देखकर ही बड़ा हुआ हूं और सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि उनके दोनों बेटों की, और उनका पूरा परिवार ही हमारे लिए एक प्रेरणा रहा है। मैं बस उनके परिवार को दिल से संवेदना देना चाहता हूं। मैं भगवान से प्रार्थना करना चाहता हूं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और एक अच्छा स्थान प्रदान करें।

उन्होंने आगे कहा, "मैं दिल से देओल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और भगवान से उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि वे धर्मेंद्र जी की आत्मा को शांति दें और उन्हें अच्छा स्थान प्राप्त हो।"

सनी ने मनोरंजन जगत में धर्मेंद्र के योगदान को याद करते हुए लिखा, "वे मनोरंजन जगत के बहुत शानदार अभिनेता थे, और बॉलीवुड के बहुत बड़े आइकन थे। उन्होंने अपने लंबे करियर में एक नए तरह का सिनेमा दिया है। इतने लंबे समय में उन्होंने जो मुकाम हासिल किया, वो हमारे लिए बड़ी प्रेरणा हैं। उनके जाने से इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने जो नाम कमाया है, वो हमेशा याद रहेगा।"

उन्होंने परिवार के दुख को समझते हुए आगे कहा, "सोचिए, जब हमें धरम जी के जाने से इतना दुख हो रहा है, तो उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी। ये वक्त उनके परिवार के लिए बहुत मुश्किल वक्त है। मैं दिल से देओल परिवार को संवेदना देता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वे धर्मेंद्र जी की आत्मा को शांति दें और उन्हें स्वर्ग में अच्छा स्थान दें।"

--आईएएनएस

एनएस/डीएससी