अभिनेता शिवाजी सोंतिनेनी की नई फिल्म का नाम होगा 'संप्रदायिनी सुप्पिनी सुड्डापूसानी’

हैदराबाद, 22 अक्टूबर (आईएएनएस)। तेलुगु फिल्मों के अभिनेता शिवाजी सोंतिनेनी की आने वाली फिल्म का नाम पता चल गया है। बुधवार को मेकर्स ने इस फिल्म के नाम की घोषणा की। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए बताया कि इसका नाम 'संप्रदायिनी सुप्पिनी सुड्डापूसानी’ है।

इस फिल्म में शिवाजी और लाया गोर्टी की जोड़ी दिखाई देगी। इसे सुधीर श्रीराम ने डायरेक्ट किया है। फिल्म के नाम का इंतजार फैंस को लंबे समय से था। फिल्म के अभिनेताओं ने हाल ही में यह जानकारी दी थी कि जल्द ही इसका नाम बताया जाएगा।

खास बात यह है कि लाया गोर्टी के जन्मदिन के अवसर पर इसकी घोषणा की गई। इसका टाइटल पोस्टर शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, "एक ऐसी मुस्कान जो हर फ्रेम को रोशन कर देती है। हमेशा आकर्षक दिखने वाली लाया गोर्टी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।"

इसके साथ ही उन्होंने फिल्म की शूटिंग खत्म होने का एक वीडियो भी शेयर किया है। वीडियो में भी फिल्म के नाम को आखिरी में दिखाया गया है। अभिनेता शिवाजी फिल्म में श्रीराम नाम के शख्स का किरदार निभा रहे हैं।

फिल्म से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी शिवाजी एक बार फिर अपने इस किरदार से दर्शकों का दिल जीतने के लिए तैयार हैं। यह फिल्म अभिनेता के होम प्रोडक्शन श्री शिवाजी प्रोडक्शंस के बैनर तले बन रही है और यह इस बैनर की दूसरी फिल्म है। इस फिल्म का लेखन और निर्देशन सुधीर श्रीराम ने किया है, जो अपनी दिलचस्प कहानी कहने की कला के लिए जाने जाते हैं।

इस फिल्म में शिवाजी और लाया की जोड़ी को फिर से देखा जाएगा, जिन्होंने कई यादगार फिल्में दी हैं। फिल्म में अली, धनराज, प्रिंस, इमैनुएल, राज थिरंदासु, करण और रोहन जैसे कलाकार भी हैं।

बताया जा रहा है कि फिल्म में शिवाजी का किरदार श्रीराम एक पंचायत सचिव है। वह एक ईमानदार और दयालु व्यक्ति है, जो सच्चाई और न्याय के लिए दृढ़ता से खड़ा होता है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो गलत काम बर्दाश्त नहीं करता। उसकी दुनिया पत्नी और बच्चे हैं। वह उनकी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है।

फिल्म में अभिनेत्री लाया उत्तरा की भूमिका निभा रही हैं, जो एक गृहिणी हैं और जिसके कई रूप हैं। फिल्म की रिलीज डेट जल्द ही घोषित की जाएगी।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम