अभिनेता सनी हिंदुजा ने फैन को दिया ग्रेसफुल रिस्पॉन्स

मुंबई, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)। अभिनेता सनी हिंदुजा को सोशल मीडिया पर एक फैन से प्यारा संदेश मिला, जिसमें उन्होंने फिल्म और असल जिंदगी में उनकी धूम्रपान की आदतों के प्रति चिंता जाहिर की है।

सनी हिंदुजा ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने एक फैन का यह संदेश शेयर किया है। इसमें लिखा था, "यार, आप एक बात बताओ, हर सीरीज में अगर आप इतनी सिगरेट पियोगे तो कैसे चलेगा? आपको वास्तव में इसे छोड़ने पर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि हम अब अद्भुत अभिनेताओं को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते।"

फैन ने उनके अभिनय की तारीफ करते हुए लिखा, "आप अपनी भूमिका में जो किरदार पकड़ते हो। भाषा, लहजा यह अधिकतर अभिनेताओं में दुर्लभ है, मुझे यकीन है कि वे भी कोशिश करते हैं। लेकिन, आपका अभिनय ऐसा लगता है कि आप वहां से ही हो। जैसे लगता था आप हरियाणा के होएस्पिरेंट्स या इस बार पाकिस्तान के ही हो.. मुद्दा यह है कि आपकी कला बहुत अच्छी है। आपके प्रशंसक आपसे प्यार करते हैं और आपकी सराहना करते हैं। तो कृपया ये स्मोकिंग वाली सीरीज कम करो और वैसे भी सिगरेट कम पियो यार। हमें तुम्हारी जरूरत है।"

अभिनेता सनी हिंदुजा उनकी चिंता की सराहना करते हुए बताते हैं कि वह केवल स्क्रीन पर ही धूम्रपान करते हैं, असल जिंदगी में नहीं। उन्होंने आम लोगों से जोर देकर कहा कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

सनी ने इसे इंस्टा स्टोरी पर शेयर करते हुए लिखा, "तुम्हारा ये प्यार ही तो मोटिवेशन है हमारे लिए। यह पोस्ट प्रशंसकों के प्यार को समर्पित है और हां, सिगरेट निश्चित रूप से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।"

सनी हिंदुजा की यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल है। इस पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं। एक शख्स ने कमेंट करते हुए कहा, "वाकई खूबसूरत, ऐसा प्यार सिर्फ कमाया ही जा सकता है। सनी सर, आप वाकई उस सारे प्यार, देखभाल और सफलता के हकदार हैं जो आपको मिलती है। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे।"

एक अन्य ने लिखा, "बहुत कम लोग होते हैं जिनकी सफलता आपको बेहद निजी लगती है और सनी भाई, आप उनमें से एक हैं।"

सनी हिंदुजा ‘फैमिली मैन’, ‘चाचा विधायक हैं हमारे’, ‘एस्पिरेंट्स’, और ‘सारे जहां से अच्छा’ जैसी सीरीज में काम कर चुके हैं।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम