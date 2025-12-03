अभिनेता कुणाल खेमू की वेब सीरीज 'सिंगल पापा' का ट्रेलर रिलीज

मुंबई, 2 दिसंबर (आईएएनएस)। अभिनेता कुणाल खेमू जल्द ही वेब सीरीज 'सिंगल पापा' में नजर आएंगे। मंगलवार को इस सीरीज का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर इसे लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।

फिल्म के निर्माताओं ने सीरीज का ट्रेलर इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसके साथ उन्होंने लिखा, "ढेर सारा प्यार और ढेर सारी तरक्की। गहलोत परिवार का तमाशा जल्द ही देखने को मिलेगा।"

2 मिनट 44 सेकंड के ट्रेलर में हंसी का डबल डोज और कॉमेडी का तड़का देखने को मिल रहा है। सीरीज 12 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जाएगी। इसमें कुणाल के अलावा, प्राजक्ता कोली, मनोज पाहवा और आयशा रजा भी अहम किरदार में नजर आएंगी।

ट्रेलर की शुरुआत में दिखाया जाता है कि अभिनेता कुणाल खेमू को एक बच्चा मिलता है, जिसे वे अपने घर लेकर आते हैं। इसके बाद कहानी कोर्टरूम में जाती है, जहां पर उनकी पत्नी उनसे तलाक लेने के लिए कहती है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, जहां कुणाल अपने परिवार से कहते हैं कि वे अब उसी बच्चे को गोद लेंगे। इसके बाद उनके परिवार वाले परेशान हो जाते हैं, जो आदमी अपना काम नहीं कर सकता, वह बच्चा कैसे पालेगा। इसके बाद गहलोत परिवार में हर रोज नई मुसीबतें आती हैं।

इसी कॉमेडी के बीच एक सिंगल पिता के संघर्ष और प्यार की मार्मिक कहानी भी चलती है। ट्रेलर में ढेर सारी कॉमेडी, इमोशन और फैमिली ड्रामा दिखाया गया है।

धमाकेदार सीरीज का ट्रेलर अभिनेत्री प्राजक्ता कोली ने भी अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया।

इस सीरीज को इशिता मोइत्रा और नीरज उधवानी ने मिलकर बनाया और लिखा है। शशांक खेतान इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं। निर्देशन नीरज उधवानी और हितेश केवल्या ने किया है। वहीं, इसका निर्माण जगरनॉट प्रोडक्शंस के बैनर तले किया गया है। कॉमेडी, पारिवारिक ड्रामा और भावनाओं का मिश्रण लेकर आने वाली सीरीज 'सिंगल पापा' 12 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।

