अभिनेता अर्जुन रामपाल ने भावुक पोस्ट कर मां ग्विन रामपाल को किया याद

Oct 27, 2025, 04:48 PM

मुंबई, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। अभिनेता अर्जुन रामपाल की मां ग्विन रामपाल की सोमवार को पुण्यतिथि है। अभिनेता ने एक पोस्ट के जरिए मां के लिए भावुक पोस्ट किया।

उन्होंने इंस्टाग्राम पर मां के लिए एक मोंटाज वीडियो पोस्ट किया और कैप्शन में लिखा, "आज सात साल हो गए, मां। मैं आपको हर दिन याद करता हूं। जिनके भी माता-पिता हैं, वे उन्हें गले लगाते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। तुम दुनिया के सबसे खुशकिस्मत लोग हो। ज़िंदगी छोटी है, लेकिन माता-पिता का प्यार बिना किसी शर्त के होता है।"

बता दें, अभिनेता की मां ग्विन रामपाल का निधन 28 अक्टूबर 2018 को हुआ था। वह लंबे समय से ट्रिपल निगेटिव ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही थीं। अभिनेता ने अपनी मां के निधन की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, "लंबे समय से कैंसर से सफलतापूर्वक जंग लड़ते हुए 27 अक्टूबर को मां ने अंतिम सांस ली। इस दुख की घड़ी में उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो मेरे साथ मुश्क‍िल वक्त में खड़े रहे। आप सभी के सपोर्ट के लिए धन्यवाद।"

अभिनेता हाल ही में स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म 'क्रैक: जीतेगा तो जिएगा' में नजर आए थे, जो इस साल की शुरुआत में रिलीज हुई थी। इसके अलावा, उन्होंने नेटफ्लिक्स सीरीज 'राणा नायडू' में भी काम किया, जो उनके हालिया प्रोजेक्ट्स में शामिल है।

इसी के साथ ही अभिनेता अपकमिंग फिल्म 'धुरंधर' में नजर आने वाले हैं। फिल्म में अर्जुन के अलावा रणवीर सिंह, आर माधवन, संजय दत्त और अक्षय खन्ना भी अहम किरदार में हैं। अर्जुन ने इस फिल्म में एक 'ग्रे' किरदार निभाया है।

फिल्म की कहानी और निर्देशन आदित्य धर ने ही लिखी है और ज्योति देशपांडे और लोकेश धर के साथ मिलकर प्रोड्यूस भी किया है।

'धुरंधर' की कहानी भारत-पाकिस्तान के आपसी संघर्ष के बीच एक सीक्रेट मिशन से प्रेरित बताई जा रही है। इसमें एक सीक्रेट मिशन के तहत पाकिस्तान के एक खूंखार आतंकी के खात्मे का तानाबाना दिखाया जाएगा।

