मनोरंजन

अभिनेता अभिषेक मलिक ने बताया कि उन्हें अपने जीवनसाथी में क्या गुण चाहिए

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 17, 2025, 01:58 AM

मुंबई, 16 अक्टूबर (आईएएनएस)। टीवी अभिनेता अभिषेक मलिक अपने नए शो 'सास बहू और स्वाद' के लिए चर्चा में हैं। इस शो के बारे में बात करते हुए आईएएनएस से उन्होंने बताया कि वह जीवन में कैसा लाइफ पार्टनर चाहते हैं।

अभिषेक मलिक ने कहा, "मैं एक ऐसा जीवनसाथी चाहता हूं जो मेरे परिवार का सम्मान करे और उसे समझे। जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, खासकर हमारी इंडस्ट्री में, इसलिए आपसी समझ बहुत जरूरी है। मैं एक ऐसे पार्टनर की कामना करता हूं जो रिश्तों को महत्व दे, एक खुशहाल घर बनाने में मदद करे, वफादार रहे, और हर परिस्थिति में मेरा साथ दे।"

अपने नए शो 'सास बहू और स्वाद' के बारे में बात करते हुए अभिषेक ने कहा, "इस शो को हामी भरने की सबसे बड़ी वजह यह है कि यह बालाजी का शो है। दूसरी बात, इसकी कहानी बिल्कुल अलग है। आमतौर पर हम सास-बहू के बीच दुश्मनी देखते हैं, लेकिन यहां उनके बीच बेशुमार प्यार है। वे एक-दूसरे के सपनों का साथ देती हैं, मुश्किलों का मिलकर सामना करती हैं, और हर मुश्किल में एक-दूसरे का साथ देती हैं।"

अभिषेक ने आगे कहा, "मैं करण का किरदार निभा रहा हूं, एक ऐसा पति जो अपनी पत्नी और मां, दोनों का साथ देता है ताकि वे आगे बढ़ सकें और जिंदगी में कुछ हासिल कर सकें। यह मेरा पहला डिजिटल शो है और मैं वाकई खुशकिस्मत हूं कि बालाजी ने मुझे इस भूमिका के लिए चुना।"

वह कहते हैं, "यह शो बहुत प्यार से बनाया गया है। जब मैं चाहत से मिला, जो मेरी पत्नी रिया का किरदार निभा रही हैं, तो हमारी केमिस्ट्री देखते ही बन गई। दर्शक करण और रिया पर अपना प्यार बरसा रहे हैं। हमें ढेर सारे मैसेज और प्रशंसकों के संदेश मिल रहे हैं। हमारा हैशटैग रियान भी ट्रेंड कर रहा है। लोग सीजन 2 की मांग कर रहे हैं और अगर यह प्यार बना रहा, तो हम जरूर इसे लेकर वापस आएंगे।"

अभिषेक मलिक ने टीवी सीरियल 'छल : शह और मात' से करियर की शुरुआत की थी। उन्हें 'कैसी ये यारियां' में हर्षद सक्सेना, 'ये है मोहब्बतें' में रोहन श्रीवास्तव, और 'कहां हम कहां तुम' में रोहन सिप्पी का किरदार निभाने के लिए याद किया जाता है।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम

Related posts

Loading...

More from author

Loading...