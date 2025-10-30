मनोरंजन

अभिनेता आर्या ने शुरू की पा रंजीत की 'वेट्टुवम' के क्लाइमेक्स की शूटिंग

Oct 30, 2025, 01:15 PM

चेन्नई, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। दक्षिण भारतीय फिल्मों के मशहूर निर्देशक पा रंजीत की आगामी गैंगस्टर ड्रामा 'वेट्टुवम' के क्लाइमेक्स की शूटिंग शुरू हो गई है। इस फिल्म में अहम भूमिका निभा रहे अभिनेता आर्या ने यह अपडेट फैंस के साथ शेयर की।

अभिनेता आर्या ने जिम में पसीना बहाते हुए अपनी एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए गुरुवार को लिखा, "बारिश रुक गई है, वेट्टुवम के क्लाइमेक्स की शूटिंग फिर से शुरू हो गई है और ट्रेनिंग भी जारी है।"

पा रंजीत का प्रोडक्शन हाउस नीलम प्रोडक्शंस इस फिल्म का निर्माण कर रहा है। इसमें अभिनेता दिनेश मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे। उनके अलावा फिल्म में कलैयारासन, माइम गोपी, गुरु सोमसुंदरम और शबीर कल्लारक्कल जैसे सितारे भी हैं।

फिल्म में अभिनेत्री शोभिता धुलिपाला भी अहम किरदार निभाती दिखाई देंगी। यह शादी के बाद उनकी पहली तमिल फिल्म होगी। 'वेट्टुवम' सत्ता के बंटवारे पर आधारित फिल्म है। इसका संगीत जी. वी. प्रकाश ने दिया है।

इस फिल्म में एक गांव के एक गैंगस्टर की कहानी है जो अपने दुश्मनों से बचने के लिए पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है, लेकिन उसे पता चलता है कि जेल की व्यवस्था और भी बदतर है।

यह फिल्म इस साल जुलाई में तब सुर्खियों में आई थी जब फिल्म के लिए कार स्टंट करते समय एक स्टंटमैन की मौत हो गई थी। इस खबर ने पूरी टीम को सदमे में डाल दिया था। जाने-माने तमिल फिल्म निर्देशक पा रंजीत के प्रोडक्शन हाउस नीलम प्रोडक्शंस ने तब कहा था कि स्टंटमैन की मौत ने उन्हें सदमे में डाल दिया है और उनका दिल टूट गया है।

पा रंजीत ने स्टंटमैन के निधन के बाद एक बयान जारी किया, जिसे उनके प्रोडक्शन हाउस, नीलम प्रोडक्शंस के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया गया।

इसमें लिखा था, "13 जुलाई की सुबह तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में हमारी फिल्म 'वेट्टुवम' के सेट पर हमने एक प्रतिभाशाली स्टंट कलाकार और लंबे समय से हमारे सहयोगी श्री मोहन राज को खो दिया। उनकी पत्नी, बच्चों, परिवार और उन सभी के लिए हमारा दिल टूट गया है जो मोहन राज अन्ना को एक सहयोगी और दोस्त के रूप में जानते और प्यार करते थे।"

