अब टॉलीगंज में बदलेगा काम का सिस्टम, सभी को मिलेगा समान अवसर: पापिया अधिकारी

कोलकाता, 10 मई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद टॉलीगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनीं अभिनेत्री पापिया अधिकारी एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। भाजपा विधायक ने आईएएनएस को दिए गए इंटरव्यू में चुनावी सफलता के साथ टॉलीगंज फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री को लेकर भी बड़ा संकेत दिया।

आईएएनएस से बात करते हुए पापिया अधिकारी ने कहा, "हमने चुनाव से पहले कड़ी मेहनत की। मैं लगभग 22 घंटे तक लोगों के बीच सक्रिय रही। जनता ने मुझ पर जो विश्वास जताया है, मैं उसके लिए आभारी रहूंगी, और अब ये मेरे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे शुरू से ही भरोसा था कि मैं इस चुनाव में जीत हासिल करूंगी और लोगों का समर्थन मेरे साथ होगा।"

इसके बाद पापिया अधिकारी ने टॉलीगंज फिल्म इंडस्ट्री को लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, ''आने वाले समय में टॉलीगंज का सिस्टम पूरी तरह बदलने वाला है। यह बदलाव पूरी तरह रूपांतरण होगा। अब इंडस्ट्री में काम का वितरण ज्यादा संतुलित और निष्पक्ष तरीके से किया जाएगा।''

उन्होंने कहा, "पहले फिल्म, सीरियल और इवेंट्स में कुछ खास समूहों या लोगों का दबदबा रहता था, जो अधिकतर काम को अपने बीच ही सीमित कर लेते थे। इसके कारण कई नए कलाकार और तकनीशियन अवसरों से वंचित रह जाते थे। अब इस व्यवस्था को बदला जाएगा और काम को सभी के बीच बराबरी से बांटा जाएगा। इंडस्ट्री में किसी एक समूह का एकाधिकार अब नहीं चलेगा।''

पापिया अधिकारी ने कहा, ''अब हर कलाकार और काम करने वाले व्यक्ति को समान अवसर देने की कोशिश की जाएगी। आने वाले समय में टॉलीगंज में पारदर्शिता और निष्पक्षता को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि नए और छोटे कलाकारों को भी मौका मिल सके। यह बदलाव इंडस्ट्री को और अधिक मजबूत और खुला बनाएगा।''

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