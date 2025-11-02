आयुष्मान-ताहिरा की शादी की 17वीं सालगिरह, पत्नी ने लिखा इमोशनल पोस्ट

मुंबई, 1 नवंबर (आईएएनएस)। मशहूर अभिनेता आयुष्मान खुराना और ताहिरा खुराना ने शनिवार को शादी की 17वीं सालगिरह मनाई।

ताहिरा कश्यप ने इंस्टाग्राम पर आयुष्मान खुराना के साथ तस्वीरें पोस्ट कीं और कैप्शन में लिखा, "हैप्पी 'लीगल' एनिवर्सरी। आज से 17 साल पहले हम 'लीगल' रूप से जुड़ गए थे। इस दुनिया की उलझनों और खुशियों, अच्छे-बुरे समय में, आप मेरी सबसे बड़ी स्थिरता रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आप हमेशा से मेरी जिंदगी में रहे हैं। आप हमेशा बुरे समय में भी मुझमें सबसे अच्छा निकालते हैं, ऐसा कोई और शायद ही कर पाए।"

यह जोड़ा न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर है, बल्कि अपनी मोहब्बत और पारिवारिक बंधन के लिए भी लोगों का दिल जीतता है।

पोस्ट पर आयुष्मान खुराना के इंडस्ट्री के दोस्तों और साथी कलाकारों ने रिएक्शन दिए।

नीति मोहन, दिव्या दत्ता और सोनाली बेंद्रे ने हार्ट इमोजी के साथ प्रतिक्रिया दी। नीना गुप्ता ने कमेंट सेक्शन में "खुश रहो" लिखा, और रकुल प्रीत सिंह ने कमेंट सेक्शन में "बधाई हो दोनों को" लिखा।

आयुष्मान और ताहिरा साल 2008 में शादी के बंधन में बंध गए थे और आज दोनों दो प्यारे बच्चों के माता-पिता हैं। बेटे का नाम विराजवीर है और बेटी का नाम वरुष्का है।

दोनों एक-दूसरे को स्कूल के दिनों से डेट कर रहे थे। दोनों की पहली मुलाकात कोचिंग में हुई थी। कोचिंग क्लास से शुरू हुआ सफर आज शादी के रूप में जारी है।

आयुष्मान खुराना की हालिया रिलीज फिल्म थामा है। इस फिल्म में अभिनेता के साथ अभिनेत्री रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिका में हैं।

