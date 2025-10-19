मनोरंजन

आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ की जोड़ी तैयार, 1 नवंबर से शुरू होगी सूरज बड़जात्या की फिल्म की शूटिंग

मुंबई, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना बहुत जल्द अपनी नई फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। यह एक फैमिली ड्रामा होगी, जिसमें उनके साथ पहली बार शरवरी वाघ काम करती दिखाई देंगी।

इस फिल्म का निर्देशन सूरज बड़जात्या करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इसकी शूटिंग 1 नवंबर से शुरू होने वाली है। इस फिल्म का निर्माण राजश्री प्रोडक्शन, महावीर जैन फिल्म्स और अनीता गुरनानी के साथ मिलकर करेगा।

फिलहाल, इस फिल्म का टाइटल तय नहीं किया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस फिल्म को पूरे परिवार के साथ दर्शक इसका लुत्फ उठा पाएंगे। फिल्म के बारे में बात करते हुए एक सूत्र ने बताया, "फिल्म 1 नवंबर से फ्लोर पर आएगी। यह एक रोमांटिक फैमिली ड्रामा होगी। इसमें सूरज बड़जात्या के स्टाइल की पूरी झलक देखने को मिलेगी। इसमें आयुष्मान खुराना के अलावा शरवरी वाघ भी हैं।"

सूत्र ने आगे कहा, "सूरज बड़जात्या की पिछली फिल्म 'ऊंचाई' के बाद राजश्री प्रोडक्शन ने महावीर जैन फिल्म्स के साथ एक बार फिर हाथ मिलाने का फैसला किया है। सूरज बड़जात्या और महावीर जैन दोनों ने 'ऊंचाई' में साथ काम करके बहुत अच्छा समय बिताया और इसलिए उन्होंने एक बार फिर साथ काम करने का फैसला किया।"

बता दें कि आयुष्मान खुराना ने फिक्की फ्रेम्स 2025 कार्यक्रम में इस फिल्म के बारे में बताया था। आयुष्मान ने कहा था कि उन्होंने सूरज बड़जात्या की फिल्म साइन कर ली है। अभिनेता ने इंटरव्यू में कहा था, "मेरी आने वाली फिल्मों की सूची में 'थामा' पहली रिलीज है। इसके बाद सूरज बड़जात्या की एक फिल्म आएगी, जो व्यापक दर्शकों के लिए है। इसके बाद मैं धर्मा प्रोडक्शन के साथ भी फिल्म भी कर रहा हूं, जो बहुत बड़ी ऑडियंस के लिए होगी।"

वहीं, अभिनेत्री शरवरी वाघ बहुत जल्द वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की पहली महिला प्रधान फिल्म 'अल्फा' की रिलीज के लिए भी तैयार हैं, जिसमें वह आलिया भट्ट और बॉबी देओल के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी। यह फिल्म इस साल क्रिसमस पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

