आंध्र प्रदेश: अभिनेत्री निधि अग्रवाल ने सरकारी वाहन इस्तेमाल के दावे को बताया गलत

चेन्नई, 11 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेत्री निधि अग्रवाल ने आंध्र प्रदेश के भीमवरम में एक स्टोर लॉन्च इवेंट के दौरान सरकारी वाहन इस्तेमाल करने के दावे को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि कार्यक्रम में आने-जाने के लिए आयोजकों ने ही वाहन की व्यवस्था की थी।

निधि ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर बयान जारी करते हुए बताया, "मैं सोशल मीडिया पर चल रही कुछ बातों को साफ करना चाहती हूं। इस इवेंट के दौरान, मुझे जो गाड़ी दी गई थी, वह आंध्र प्रदेश सरकार की थी, लेकिन वो गाड़ी इवेंट के लोकल आयोजकों ने ही मेरी सुविधा के लिए दी थी। मैंने उस गाड़ी को ना तो चुना था और ना ही मंगवाया था।"

निधि ने आगे कहा, "कुछ ऑनलाइन रिपोर्ट्स और पोस्ट्स में गलत तरीके से कहा जा रहा है कि वह गाड़ी सरकारी अधिकारियों ने मुझे भेजी थी। मैं साफ तौर पर कहना चाहती हूं कि यह दावा पूरी तरह से गलत है। मेरा इस मामले में किसी भी सरकारी अधिकारी से कोई संबंध नहीं है, और गाड़ी का सरकार से कोई लेना-देना नहीं था।"

अभिनेत्री निधि अग्रवाल ने कहा, "मैं दर्शकों की बहुत इज्जत करती हूं, और मेरे लिए यह जरूरी है कि सच्चाई सामने आए, ताकि कोई गलत जानकारी आगे न फैले। मैं फैन्स और शुभचिंतकों की तरफ से मिले प्यारा और सपोर्ट की आभारी हूं।"

निधि के वर्कफ्रंट की बात करें, तो अभिनेत्री की हालिया रिलीज फिल्म 'हरी हरा वीरा मल्लू' थी, जिसे ए. एम. ज्योतिकृष्णा और कृष जागर्लामुड़ी ने मिलकर बनाया है। फिल्म में बॉबी देओल और पवन कल्याण मुख्य भूमिकाओं में हैं और निधि ने 'पंचमी' नाम का रोल निभाया है। इसके साथ ही इसमें नरगिस फाकरी, नोरा फतेही और सत्यराज प्रमुख भूमिकाओं में हैं। यह पीरियड ड्रामा दो भागो में है। फिल्म का पहला पार्ट का नाम 'हरि हर वीरा मल्लू पार्ट-1- स्वार्ड वर्सेज स्पिरिट' है, तो वहीं, दूसरे का नाम हरि हर वीरा मल्लू भाग-2 युद्धक्षेत्र होगा। फिल्म का पहला पार्ट 'हरि हर वीरा मल्लू पार्ट-1- स्वार्ड वर्सेज स्पिरिट' 23 जुलाई को रिलीज हो गई है।

फिल्म का संगीत मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर एम. एम. कीरवाणी ने दिया है, और सिनेमैटोग्राफी मनोज परमहंसा और ज्ञानशेखर वी.एस. ने की है।

--आईएएनएस

एनएस/डीएससी