मनोरंजन

Aastha Gill Interview : मशहूर गायिका-गीतकार आस्था गिल ने बताया संगीतकार बनने की सोच कैसे बदली

आस्था गिल ने बताया कैसे ‘आई-पॉपस्टार’ शो ने उनकी रचनात्मक सोच को नया रूप दिया
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 29, 2025, 07:55 AM
मशहूर गायिका-गीतकार आस्था गिल ने बताया संगीतकार बनने की सोच कैसे बदली

मुंबई: मशहूर गायिका-गीतकार आस्था गिल को 'कमरिया' और 'डीजे वाले बाबू' जैसे गानों के लिए जाना जाता है। वह इन दिनों म्यूजिक रियलिटी शो 'आई-पॉपस्टार' में मेंटर की भूमिका निभा रही हैं।

शो के प्रमोशन के दौरान आस्था गिल ने आईएएनएस से खास बात की। आस्था ने बताया कि कैसे उन्होंने एक कलाकार के रूप में अपनी सोच में बदलाव किया है और इंडस्ट्री को समझने की कोशिश की।

उन्होंने बताया कि किसी भी कलाकार के लिए एक हिट गाना देना उसकी जिम्मेदारी होती है। टीम लगातार बताती रहती है कि बाजार में क्या चल रहा है, क्या परिणाम होने चाहिए और इसे कैसे बनाया जाना चाहिए।

आस्था गिल ने कहा, "सच कहूं तो मुझे समझने में बहुत समय लगा। मैं संगीत बनाते समय अटक जाती थी क्योंकि एक संगीतकार के तौर पर मेरा बिजनेस माइंड मेरे अंदर के कलाकार पर हावी हो जाता था। लगभग दो साल से मैं अपनी विचार-प्रक्रिया बदल रही हूं। मैंने जानबूझकर खुद को इस शोर से अलग कर लिया है। मुझे दो साल पहले अहसास हुआ कि मैं अपनी कला में खोई हुई थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि कैसे आगे बढ़ूं।"

उन्होंने आगे बताया, "जब मैं किसी रिकॉर्डिंग सेशन में बैठती थी, तो सोचती थी, 'मैं अपना गीत लिखना चाहती हूं, मैं अपनी कहानी लिखना चाहती हूं।' अब मैंने लिखना शुरू कर दिया है, मैंने अपनी कहानी लिखनी शुरू कर दी है क्योंकि अब मैं उस शोर में नहीं खोई रहती। उस समय मैं समझ नहीं पाती थी कि क्या कमी रह गई है, इसमें मुझे बहुत समय लगा। मैं कुछ गाने बना पाती थी, लेकिन बाद में मुझे अहसास होता था कि शायद मैंने गलत किया है। लेकिन उस समझ को लाना बहुत मुश्किल था। मैंने इसे कठिन डगर पर चलकर सीखा है।"

मशहूर सिंगर और गीतकार किंग भी 'आई-पॉपस्टार' में मेंटर की भूमिका निभा रहे हैं। यह एक म्यूजिक रियलिटी शो है जिसमें देश के अलग-अलग हिस्से से आए लोग अपने सिंगिंग टैलेंट का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे आप 'अमेजन एमएक्स प्लेयर' पर देख सकते हैं। इसका नया एपिसोड हर शुक्रवार को दोपहर 12 बजे स्ट्रीम किया जाता है।

--आईएएनएस

 

 

Indian SingersMusic Reality ShowKing SingerI PopstarMX PlayerMusic Industry IndiaAastha Gill

Related posts

Loading...

More from author

Loading...