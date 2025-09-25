मनोरंजन

Aasif Sheikh Acting Journey : किरदार सिर्फ किरदार होता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला : आसिफ शेख

आसिफ शेख ने 350 से ज्यादा किरदार निभाए, महिला भूमिकाएं भी कीं
Sep 25, 2025, 05:04 PM
मुंबई: टीवी सीरियल 'भाबीजी घर पर हैं' में विभूति नारायण मिश्रा के किरदार से घर-घर में मशहूर अभिनेता आसिफ शेख ने हाल ही में अपने अभिनय के सफर और किरदारों को जीवंत करने की प्रक्रिया के बारे में खुलकर बात की।

अभिनेता का कहना है कि उनके लिए किरदार का लिंग मायने नहीं रखता, बल्कि उसका प्रामाणिक और जीवंत चित्रण ही असली कला है।

आसिफ ने कहा, "जब 'भाबीजी घर पर हैं' की शुरुआत हुई, तब मेरे किरदारों को चुनने और तैयार करने में काफी मेहनत की गई। हमारी टीम ने मेरे लिए अलग-अलग किरदार और उनके लुक डिजाइन किए, जिन्हें दर्शकों ने बहुत पसंद किया, जिसके लिए मैं अपने लेखकों और निर्देशकों का आभारी हूं। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे इतने सारे किरदार निभाने का मौका दिया। अब तक मैंने 350 से ज्यादा किरदार निभाए हैं, जिनमें 21 से 80 साल की उम्र की 35 से अधिक महिला किरदार शामिल हैं।"

महिला किरदारों को निभाने की प्रक्रिया के बारे में आसिफ ने बताया, "किसी भी किरदार को निभाने से पहले मैं सोचता हूं कि उसमें क्या नया और अनोखा किया जा सकता है, जो दर्शकों पर गहरा प्रभाव छोड़े। मैं अपनी टीम के साथ मिलकर किरदार पर रिसर्च करता हूं, कई तरह की जानकारी इकट्ठा करता हूं और फिर किरदार का एक स्केच तैयार करता हूं। इसके बाद कॉस्ट्यूम और मेकअप पर काम शुरू होता है। जब लुक तैयार हो जाता है, तब हम किरदार की भाषा, व्यवहार और शारीरिक हाव-भाव तय करते हैं और आखिर में मैं खुद को उस किरदार में ढालकर परफॉर्म करता हूं। यही मेरा काम करने का तरीका है। मुझे लगता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे इतने विविध किरदार निभाने का मौका मिला।"

आसिफ ने आगे कहा, "मेरे लिए किरदार सिर्फ किरदार है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। असल बात यह है कि आप उसे कितनी सच्चाई और गहराई के साथ पेश करते हैं। हालांकि, महिला किरदार निभाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि कॉस्ट्यूम और मेकअप की प्रक्रिया में कई घंटे लग सकते हैं। मुझे याद है कि एक लोकप्रिय ट्रैक के लिए मेरा लुक तैयार करने में ढाई घंटे लगे थे। ऐसे किरदारों के लिए धैर्य और समर्पण होना बहुत जरूरी है, खासकर जब शूटिंग कई दिनों तक चलती है, लेकिन मुझे यह सब करना बहुत पसंद है।"

आसिफ की यह मेहनत और लगन उनके हर किरदार में साफ झलकती है। वह इन दिनों एंडटीवी पर प्रसारित होने वाले सीरियल 'भाबीजी घर पर हैं' में विभूति नारायण मिश्रा के रूप में हर सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं।

 

 

