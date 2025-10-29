'आशुतोष राणा थोड़े आक्रामक हैं,' जब रेणुका शहाणे ने पति के स्वभाव पर की थी बात

मुंबई, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री रेणुका शहाणे ने एक बार स्वीकार किया था कि उनके पति और अभिनेता आशुतोष राणा स्वभाव से थोड़े आक्रामक हैं।

दरअसल सोशल मीडिया पर रेणुका के एक पुराने इंटरव्यू का वीडियो वायरल है। इसमें वह अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करती दिख रही हैं। वीडियो में वह अपने पति के स्वभाव के बारे में भी बताती हैं।

वीडियो में रेणुका शहाणे कहती हैं, "मुझे लगता है कि मैं और मेरे पति हमेशा एक-दूसरे को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि वह एक अद्भुत अभिनेता हैं। मुझे लगता है कि वह अपने काम में माहिर हैं और मेरे अभिनय पर भी सुझाव देते रहते हैं। उनके सुझाव हमेशा मुझे बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करते हैं, और मुझे लगता है कि अभिनय के प्रति उनका जो जुनून और जोश है, वह मुझमें नहीं है। मैं महत्वाकांक्षी नहीं हूं, इसलिए मुझे लगता है कि एक अभिनेता के रूप में मेरे लिए वह जुनून मेरे अंदर होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं उसे अपने अंदर लाने की कोशिश कर रही हूं।"

रेणुका ने आगे कहा, "वह स्वभाव से आक्रामक है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी वजह से वह थोड़े नरम पड़ गए हैं। इसलिए हम एक-दूसरे की मदद करते हैं। हम दोनों के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि एक ही पेशे से होने के बावजूद हमारे बीच बिल्कुल भी अहंकार नहीं है। अगर उनके अभिनय की मैं आलोचना करती हूं, तो वह इसे बहुत सकारात्मक तरीके से लेते हैं क्योंकि हम दोनों का मानना है कि प्यार से अधिक, एक-दूसरे के प्रति सम्मान ही हमारे रिश्ते की नींव है।"

आशुतोष राणा और रेणुका शहाणे ने 2001 में शादी की और दो बेटों के माता-पिता हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनकी प्रेम कहानी हंसल मेहता की एक फिल्म के प्रीव्यू से शुरू हुई थी, जो कभी रिलीज नहीं हुई।

इस साल 25 मार्च को इस जोड़े ने अपनी 24वीं शादी की सालगिरह मनाई। इसका एक वीडियो दोनों ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसमें उनकी खूबसूरत यात्रा और शादी के दिन के यादगार पलों की झलक दिखाई गई।

--आईएएनएस

जेपी/एएस