मनोरंजन

आशीष चंचलानी की थ्रिलर सीरीज 'एकाकी' का ट्रेलर इस दिन होगा रिलीज

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 23, 2025, 04:48 PM

मुंबई, 23 अक्टूबर (आईएएनस)। मशहूर सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर आशीष चंचलानी अब बहुप्रतीक्षित वेब सीरीज 'एकाकी' के जरिए निर्देशन और प्रोडक्शन में डेब्यू करने जा रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर एक झलक शेयर कर ट्रेलर के रिलीज डेट की घोषणा की।

आशीष ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सीरीज की झलक शेयर कर कैप्शन में लिखा, "शुरू हो गया...पासवर्ड याद आ गया। एकाकी का ट्रेलर 27 अक्टूबर को दोपहर 2 बजकर 4 मिनट पर रिलीज किया जाएगा।"

सीरीज में दर्शकों को हॉरर और कॉमेडी का एक अनोखा मिश्रण देखने को मिलेगा। इसकी थीम रहस्यमयी है, जहां डर और हंसी का संतुलन दर्शकों को बांधे रखेगा।

आशीष के फैंस ट्रेलर को लेकर और उत्साहित नजर आ रहे हैं और कमेंट सेक्शन पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं।

सुपरनैचुरल थ्रिलर सीरीज में आशीष ने लेखन, निर्देशन और निर्माण की जिम्मेदारी संभाली है। बताया जा रहा है कि इसमें वह कई भूमिकाएं निभाते देखे जा सकते हैं।

इससे पहले आशीष सीरीज का पोस्टर शेयर कर चुके हैं। पोस्टर में आशीष हाथ में लालटेन थामें रहस्यमयी अंदाज में नजर आ रहे थे।

इंस्टाग्राम पर पोस्टर जारी कर उन्होंने कैप्शन में लिखा था, "'हम आप सभी को इस साल एक ट्रिप पर दिल से बुला रहे हैं। बस याद रखना, एकाकी में रहकर आप कभी अकेले नहीं रहेंगे।"

सीरीज को एसीवी स्टूडियोज के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया जाएगा। इसमें दमदार कलाकारों की फौज है, जिनमें आकाश डोडेजा, हर्ष राणे, सिद्धांत सरफरे, शशांक शेखर, रोहित साधवानी और ग्रिशिम नवानी जैसे कलाकार शामिल हैं। ये सभी आशीष के पुराने सहयोगी हैं, जो उनकी कॉमेडी वीडियोज से मशहूर हैं।

आशीष चंचलानी आज यूट्यूब की दुनिया में एक बड़ा नाम हासिल कर चुके हैं। शुरुआत में वे यूट्यूब पर कॉमेडी कंटेंट बनाकर डालते थे। उन्होंने साल 2009 से आशीष चंचलानी वाइन्स यूट्यूब चैनल पर वीडियो डालना शुरू कर दिया था। उन्हें साल 2014 में दर्शकों के बीच पहचान मिलने लगी।

--आईएएनएस

एनएस/वीसी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...