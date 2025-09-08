मनोरंजन

आशा भोसले को 92वें जन्मदिन पर काजोल ने दी खास बधाई, सैफ के साथ शेयर की पुरानी तस्वीर

Sep 08, 2025, 06:39 PM

मुंबई, 8 सितंबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री काजोल ने सोमवार को मशहूर गायिका आशा भोसले को उनके 92वें जन्मदिन पर खास अंदाज में बधाई दी। अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर उनके साथ की एक पुरानी तस्वीर शेयर की।

काजोल ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक थ्रोबैक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें उनके साथ आशा भोसले और अभिनेता सैफ अली खान नजर आ रहे हैं। तस्वीर में तीनों मुस्कराते हुए नजर आ रहे हैं।

अभिनेत्री ने बताया कि यह तस्वीर 2014 में एचएन रिलायंस अस्पताल के उद्घाटन समारोह की है।

काजोल ने कैप्शन दिया, "2014 की उस रात को याद करें, जब हमने 'एचएन' रिलायंस हॉस्पिटल के उद्घाटन में हिस्सा लिया था और सोचिए, आज 92 साल की उम्र में भी कौन उतना ही शानदार दिखता है, गायन में एक्टिव है, साथ ही परफॉर्म भी करता है? ये मैं और सैफ अली खान तो बिलकुल नहीं हैं, बल्कि लीजेंड आशा भोसले हैं। इस जबरदस्त लीजेंड को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं! लव यू आशा ताई।"

अभिनेत्री का ये पोस्ट फैंस को काफी पसंद आ रहा है।

आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को सांगली (महाराष्ट्र) में हुआ था। उन्होंने 20 से ज्यादा भाषाओं में गाने गाकर रिकॉर्ड बनाया। उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। आशा ने करीब 12,000 गाने रिकॉर्ड किए हैं, जो किसी भी भारतीय कलाकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के साथ परिवार की आर्थिक मदद के लिए की थी। आशा ने पहला गाना साल 1943 में मराठी फिल्म 'माझा बाल' के लिए 'चला चला नव बाला' गाया, जिसका संगीत दत्ता दावजेकर ने तैयार किया था। इसके बाद उन्होंने 1948 में फिल्म 'चुनरिया' के गाने 'सावन आया' के साथ हिंदी सिनेमा में कदम रखा।

आशा भोसले ने 'पर्दे में रहने दो', 'दम मारो दम' , 'दिल चीज क्या है', 'मेरा कुछ सामान', 'ये मेरा दिल', 'पिया तू अब तो आ जा', 'राधा कैसे न जले' जैसे कई यादगार गाने गए, जिके लिए उनके कई अवार्ड मिले।

--आईएएनएस

एनएस/वीसी

